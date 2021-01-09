رئيسة الغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية : إنجاح الإستراتيجية الوطنية للتلقيح تطلب تضافر جهود القطاع الخاص والقطاع العمومي

وات - أكدت اليوم السبت رئيسة الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية سارة المصمودي، أن إنجاح الإستراتيجية الوطنية للتلقيح تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الأطراف المتدخلة في االمنظومة الصحية وتعاون القطاع العمومي والقطاع الخاص.
وأفادت في تصريح لـ"وات" أنه قد تم خلال الاجتماع الذي انعقد أمس بوزارة الصحة بحضور وزير الصحة فوزي مهدي وعدد من ممثلي هياكل القطاع الصحي الخاص، تحديد أهم مراحل عملية التلقيح وتأمين الجوانب اللوجستية والتنظيمية والمالية والتي تستوجب تشريك كافة الأطراف.
وأكدت رئيسة الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية، الدور الذي يلعبه القطاع الخاص من أجل التفاوض مع مزودي التلقيح فضلا عن العمل التشاركي مع القطاع العام من أجل توفير المعدات الضرورية لضمان سلامة التلاقيح وجودتها على غرار معدات التبريد الخاصة بعملية التلقيح ضد كوفيد 19، مشيرة إلى أن اللقاح الذي سيتم التزود به من "بيونتيك" و"فايزر" تصل درجة تبريده إلى 70 درجة مائوية تحت الصفر.
ولفتت إلى إن هذا اللقاء كان بمبادرة من الجامعة الوطنية للصحة، وسيتم إثره تنظيم لقاءات أخرى، بهدف السعي إلى طمأنة المواطن التونسي وتوفير التلاقيح في أقرب وقت ممكن فضلا عن تحديد الصعوبات التي يمكن مواجهتها خلال عملية التزود وبعدها .
ويذكر أنه تم عقد جلسة عمل أمس الجمعة بوزارة الصحة تحت إشراف وزير الصحة فوزي مهدي وبحضور ممثلي هياكل القطاع الصحي الخاص، من بينهم رئيس الجامعة الوطنية للصحة الدكتور طارق النيفر ورئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة أبوبكر زخامة ورئيسة الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية سارة المصمودي من أجل تدارس السبل الكفيلة بتشريك القطاع الصحي الخاص في إنجاح الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19.
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وأفادت في تصريح لـ"وات" أنه قد تم خلال الاجتماع الذي انعقد أمس بوزارة الصحة بحضور وزير الصحة فوزي مهدي وعدد من ممثلي هياكل القطاع الصحي الخاص، تحديد أهم مراحل عملية التلقيح وتأمين الجوانب اللوجستية والتنظيمية والمالية والتي تستوجب تشريك كافة الأطراف.
وأكدت رئيسة الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية، الدور الذي يلعبه القطاع الخاص من أجل التفاوض مع مزودي التلقيح فضلا عن العمل التشاركي مع القطاع العام من أجل توفير المعدات الضرورية لضمان سلامة التلاقيح وجودتها على غرار معدات التبريد الخاصة بعملية التلقيح ضد كوفيد 19، مشيرة إلى أن اللقاح الذي سيتم التزود به من "بيونتيك" و"فايزر" تصل درجة تبريده إلى 70 درجة مائوية تحت الصفر.
ولفتت إلى إن هذا اللقاء كان بمبادرة من الجامعة الوطنية للصحة، وسيتم إثره تنظيم لقاءات أخرى، بهدف السعي إلى طمأنة المواطن التونسي وتوفير التلاقيح في أقرب وقت ممكن فضلا عن تحديد الصعوبات التي يمكن مواجهتها خلال عملية التزود وبعدها .
ويذكر أنه تم عقد جلسة عمل أمس الجمعة بوزارة الصحة تحت إشراف وزير الصحة فوزي مهدي وبحضور ممثلي هياكل القطاع الصحي الخاص، من بينهم رئيس الجامعة الوطنية للصحة الدكتور طارق النيفر ورئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة أبوبكر زخامة ورئيسة الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية سارة المصمودي من أجل تدارس السبل الكفيلة بتشريك القطاع الصحي الخاص في إنجاح الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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