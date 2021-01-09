والي اريانة : "لا نستبعد اتخاذ اية قرارات يمكن ان تحد من الانتشار المتزايد للوباء"

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لم يستبعد والي اريانة سمير عبد الجواد امكانية اتخاذ بعض القرارات للحد من الانتشار المتزايد لفيروس "كورونا" المستجد بمختلف المعتمديات في اطار التوصيات المنبثقة عن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم اللجنة، واشار الى "ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس المسجلة بالاعتماد على التحاليل السريعة بما يجعل من الوضع الوبائي بالجهة دقيقا وغير مطمئن".واعتبر الوالي في تصريح لصحفية (وات) ان "اجتماع اللجنة الجهوية للكوارث بداية الاسبوع القادم سيكون حاسما لاقتراح جملة من القرارات التي من شانها ان تحد من انتشار الوباء لاسيما منع التجمعات وغلق بعض الفضاءات مع الحزم في تطبيق القانون بخصوص الزامية ارتداء الكمامة واحترام البروتوكولات الصحية وحظر الجولان".وكانت ولاية اريانة قد عرفت منذ بداية شهر جانفي الحالي ارتفاعا لافتا في عدد الاصابات اليومية المسجلة بفيروس "كورونا" المستجد وكذلك عدد الوفايات، حيث تم تسجيل نحو 6028 اصابة بالفيروس منذ انتشار الجائحة والى غاية يوم امس الجمعة (93 اصابة مستوردة و5935 اصابة محلية) الى جانب تسجيل اجمالي وفايات بنحو 208 حالات.كما استوفى قسم الانعاش بمستشفى عبد الرحمان مامي طاقة استيعابه بنسبة 100 بالمائة في حين بلغت نسبة استيعاب المصابين بالفيروس تحت اجهزة الاكسيجين بالمركز الصحي الميداني بالمنزه 70 بالمائة، في انتظار تجهيزه بنحو 20 سرير انعاش اضافية في غضون الاسبوع القادم، لاحتواء المتطلبات المتزايدة على اسرة الانعاش لعلاج مرضى "كوفيد-19"، حسب المدير الجهوي للصحة الطيب شلوف.يشار الى ان اليوم المفتوح الذي انتظم الجمعة بساحة "سلا "وسط مدينة اريانة للتقصي عن فيروس "كورونا" المستجد بواسطة الاختبارات السريعة اسفر عن تسجيل نحو 130 اصابة جديدة بالفيروس من اجمالي 490 اختبارا سريعا، ومن المنتظر ان تنظم الادارة الجهوية للصحة بالتنسيق مع بلدية اريانة والادارة البلدية لحفظ الصحة والمحيط يوم الاثنين 11 جانفي خيمة للتقصي عن الفيروس باستعمال الاختبارات السريعة بمحيط المعهد الثانوي بالمنزه السادس، وذلك بعد ثبوت اصابة 04 اساتذة و04 تلاميذ بالمعهد.