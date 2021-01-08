دورة ابو ظبي للتنس - تاهل انس جابر الى الدور الثالث

وات - تأهلت لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر اليوم الجمعة إلى الدور الثالث لدورة أبوظبي المفتوحة للتنس.
وفازت أنس جابر (المصنفة 31 عالميا) على الأوكرانية كاترينا بوندارينكو المصنفة 285 عالميا بنتيجة 5/7 و6/3 و6/2 وستلاقي جابر في الدور المقبل الفائزة من مباراة البيلاروسية إرينا سابالينكا المصنفة العاشرة عالميا والأسترالية أجلا توملجانوفيتش المصنفة 68 عالميا.
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وفازت أنس جابر (المصنفة 31 عالميا) على الأوكرانية كاترينا بوندارينكو المصنفة 285 عالميا بنتيجة 5/7 و6/3 و6/2 وستلاقي جابر في الدور المقبل الفائزة من مباراة البيلاروسية إرينا سابالينكا المصنفة العاشرة عالميا والأسترالية أجلا توملجانوفيتش المصنفة 68 عالميا.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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