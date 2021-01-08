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دورة ابو ظبي للتنس - تاهل انس جابر الى الدور الثالث

Publié le Vendredi 08 Janvier 2021 - 11:39 قراءة: 0 د, 16 ث
وات - تأهلت لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر اليوم الجمعة إلى الدور الثالث لدورة أبوظبي المفتوحة للتنس.
وفازت أنس جابر (المصنفة 31 عالميا) على الأوكرانية كاترينا بوندارينكو المصنفة 285 عالميا بنتيجة 5/7 و6/3 و6/2 وستلاقي جابر في الدور المقبل الفائزة من مباراة البيلاروسية إرينا سابالينكا المصنفة العاشرة عالميا والأسترالية أجلا توملجانوفيتش المصنفة 68 عالميا.

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