دورة ابو ظبي للتنس - تاهل انس جابر الى الدور الثالث

وات -

تأهلت لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر اليوم الجمعة إلى الدور الثالث لدورة أبوظبي المفتوحة للتنس.وفازت أنس جابر (المصنفة 31 عالميا) على الأوكرانية كاترينا بوندارينكو المصنفة 285 عالميا بنتيجة 5/7 و6/3 و6/2 وستلاقي جابر في الدور المقبل الفائزة من مباراة البيلاروسية إرينا سابالينكا المصنفة العاشرة عالميا والأسترالية أجلا توملجانوفيتش المصنفة 68 عالميا.