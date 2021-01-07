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في إطار مزيد تفعيل برامج وخدمات العمل البلدي بولاية بنزرت، تعززت اليوم الخميس، منظومة العمل البلدي بالجهة، عبر افتتاح دائرتين بلديتين جديدتين بمنطقتي "قبطنة 1" بالجواودة و"قبطنة 2" بأم هاني من معتمدية منزل بورقيبة، وذلك خلال موكب تولى الاشراف على فعالياته والي بنزرت، محمد قويدر.وهنأ والي الجهة، بالمناسبة، المتساكني وأهالي المنطقتين، وكذلك الإدارة والمجلس البلدي لبلدية منزل بورقيبة والقائمين على الدائرتين، بهذا المكسب الخدماتي الجديد، مبرزا حرص السلطات الجهوية والمحلية الدائم على انجاح منظومة العمل البلدي، سواء منها المتعلقة بمشاريع القرب من المواطن وتحسين جودة الحياة، او بالبرامج الاستثمارية التي تعهدت بها البلديات والمعلنة من قبلها، من خلال التعاون المشترك بين مصالح الولاية والمعتمديات والبلديات ككل.وبيّن، ان الجهة باتت تضم، الى جانب دائرتي الجواودة وام هاني، ما لا يقل عن 9 دوائر بلدية محدثة خلال السنوات الـ4 الأخيرة، والتي تم تهيئة مقراتها وتجهيزها من قبل مصالح الولاية، بالتنسيق مع السلطات المحلية والنيابات الخصوصية للبلديات، وأيضا المجالس البلدية المنتخبة الجديدة.وتتمثل أهم هذه الدوائر في البلدية بمنطقة "الخيتمين" من معتمدية العالية، و"السمان" من معتمدية جومين، و"وادي الرومين" و"العزيب" بمعتمدية منزل جميلّ، و"لواته" بمعتمدية بنزرت الجنوبية، و"الزواوين" بغار الملح و"صونين" برفراف من معتمدية راس الجبل، والتي يتنزل احداثها في اطار الاستراتيجية الجهوية من اجل السعي لتيسير الخدمات المسداة للمواطنين.يشار الى أن موكب افتتاح وتدشين فضائي الدائرتين البلديتين، تم بحضور معتمد المكان، زياد حرز الله، والادارة والمجلس البلديين بمنزل بورقيبة برئاسة صلاح الدين الجباري، وكل من رئيس الدائرة البلدية بام هاني، نور الدين الخلوفي، ورئيس الدائرة البلدية بالجواودة، مسعود والي، الى جانب ثلة من المكونات الرسمية والمجتمعية.