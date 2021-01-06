كاس الاتحاد الافريقي - تاهل النجم الساحلي للدور المقبل

وات - تاهل النجم الساحلي للدور السادس عشر مكرر لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد ان فاز اليوم في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستيرعلى نادي المقاولون العرب المصري بنتيجة 2-1 في اياب الدور السادس عشر للمسابقة .
وسجل هدفي النجم الساحلي سليمان كوليبالي د22 و89 من ضربة جزاء فيما جاء الهدف الوحيد لنادي المقاولون العرب عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري د51 وكان الفريقان تعادلا ذهابا صفر لصفر وستجري عملية القرعة الخاصة بالدور المقبل يوم الجمعة .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وسجل هدفي النجم الساحلي سليمان كوليبالي د22 و89 من ضربة جزاء فيما جاء الهدف الوحيد لنادي المقاولون العرب عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري د51 وكان الفريقان تعادلا ذهابا صفر لصفر وستجري عملية القرعة الخاصة بالدور المقبل يوم الجمعة .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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