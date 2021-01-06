أشادت تونس بما "تمخّض عن القمّة الخليجيّة التي احتضنتها مدينة "العلا" بالمملكة العربية السعودية من إرادة مشتركة تدعم وحدة صفّ البيت الخليجي بما يستجيب لتطلّعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل.



" وجاء في بيان اصدرته وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الاربعاء ان تونس تابعت بكلّ اهتمام هذه القمة، وتنوّه في هذا الإطار، بالجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف الأطراف المعنية، وفي مقدّمتها دولة الكويت الشقيقة، لإعادة العلاقات الأخوية إلى مسارها الطبيعي و"تأمل تونس في أن تساهم هذه القمة في مزيد تكريس قيم التضامن والتوافق بين كل الدول العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مواجهة التحدّيات الإقليميّة والدوليّة" وفق ما ورد في ذات البيان يشارفي هذا الصدد الى ان قادة الدول الخليجية ورؤساء الوفود المشاركين في قمة "العلا" بالمملكة العربية السعودية امضوا يوم امس الثلاثاء، على بيان "العلا" المتعلق بالمصالحة بين قطر وأربع دول مقاطعة لها وذلك ضمن فعاليات قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ41 المنعقدة في محافظة العلا السعودية يذكر ان خلافا جد في منتصف عام 2017 بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة اخرى دفع لقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر وتعليق السفرمنها وإليها.



