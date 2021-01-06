جندوبة: منتجو الحليب يدعون إلى البحث عن بدائل لبيع المخزون والاستعداد لفترة ذروة الانتاج

وات -

اعرب عدد من مجمّعي الحليب بولاية جندوبة اليوم الاربعاء عن تخوفاتهم من عدم استهلاك مخزون الحليب المقدر بتاريخ اليوم الأربعاء بأكثر من 38 مليون لتر، لاسيما في ظل الارتفاع التدريجي للإنتاج والمتوقع أن يبلغ ذروته في شهري فيفري ومارس المقبلين.واعتبر عدد منهم في تصريحات متطابقة ل(وات) أن معدل الإنتاج اليومي والمقدر بنحو 300 ألف لتر يوميا بدأ في الارتفاع ومن المتوقع أن يصل إلى 450 ألف لتر في فترة ذروة الإنتاج واشاروا الى وجود مركزية واحدة قادرة على قبول الكميات المنتجة وهو ما يستوجب البحث عن حلول تضمن ترويج الكميات المخزنة.وحسب رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة وعضو الغرفة الوطنية لمنتجي الحليب سعد الله الخلفاوي فإن "العودة إلى السوق الليبية بات ضرورة ملحة لتصدير فائض الإنتاج، كما أن التفكير في السوق الجزائرية يعد حلا يستوجب العمل عليه"، وفق تقديره مولدي