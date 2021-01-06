صفاقس: ارتفاع غير مسبوق في حالات الإيواء الطبي للمصابين بفيروس "كورونا" بأقسام العناية المركزة ووحدات "كوفيد أوكسيجين"

وات - سجلت ولاية صفاقس في آخر تحيين للحالة الوبائية نشرته الإدارة الجهوية للصحة اليوم الأربعاء ارتفاعا ملحوظا وغير مسبوق في حالات الإيواء الطبي حيث ارتفع عدد المصابين المقيمين بأقسام العناية المركزة ولأول مرة إلى 20 مصابا، كما بلغ عدد المقيمين بقسم "كوفيد أكسيجين" 116 مصابا واستقر في المقابل عدد المقيمين بالمصحات الخاصة في مستوى 76 مريضا.
وارتفع عدد الوفيات إلى 331 حالة وفاة بعد تسجيل حالتين جديدتين، كما ارتفع عدد الحالات الإيجابية الحاملة للفيروس إلى 14108 حالة بعد تسجيل 292 إصابة جديدة من مجموع 879 تحليلا منجزا بتاريخ يوم أمس الثلاثاء، وسجلت الجهة في المقابل 211 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الجملي للمتعافين من الوباء إلى 10632 مصابا.
جدير بالذكر أن العدد الجملي للتحاليل المنجزة في الجهة منذ بداية الوباء بواسطة مخابر التحاليل العمومية والخاصة بلغ 53562 تحليلا بما فيها التحاليل السريعة.
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وارتفع عدد الوفيات إلى 331 حالة وفاة بعد تسجيل حالتين جديدتين، كما ارتفع عدد الحالات الإيجابية الحاملة للفيروس إلى 14108 حالة بعد تسجيل 292 إصابة جديدة من مجموع 879 تحليلا منجزا بتاريخ يوم أمس الثلاثاء، وسجلت الجهة في المقابل 211 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الجملي للمتعافين من الوباء إلى 10632 مصابا.
جدير بالذكر أن العدد الجملي للتحاليل المنجزة في الجهة منذ بداية الوباء بواسطة مخابر التحاليل العمومية والخاصة بلغ 53562 تحليلا بما فيها التحاليل السريعة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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