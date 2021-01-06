الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 6 جانفي 2021

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توزر: تسجيل 216 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الـ4 أيام الأولى من شهر جانفي الجاري

باجة: تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

سيدي بوزيد: حالة وفاة و122 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 20 حالة تعافي

زغوان-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و35 إصابة جديدة

بن عروس-كوفيد19: تسجيل 109 إصابات جديدة وتواصل عمليات التقصي السريع

اريانة: تسجيل 96 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد

الكاف: تسجيل حالة وفاة جديدة وارتفاع عدد الاصابات بفيروس "كورونا" إلى 3787 حالة

مدنين: تسجيل 7 حالات وفاة و72 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

صفاقس: ارتفاع غير مسبوق في حالات الإيواء الطبي للمصابين بفيروس "كورونا" بأقسام العناية المركزة ووحدات "كوفيد أوكسيجين"

القصرين: رصد 51 إصابة جديدة وتسجيل 3 وفيات بوباء "كورونا"

نابل: تسجيل 9 حالات وفاة إضافية وارتفاع مجموع الوفيات إلى 280 حالة منذ بداية الجائحة

رصدت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بولاية توزر، خلال الـ4 أيام الأولى من شهر جانفي الجاري، 216 إصابة بفيروس "كورونا" من جملة إجراء 510 تحاليل مخبرية، دون اعتبار الحالات المكتشفة عن طريق التحاليل السريعة، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني.وأشار نفس المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن معدل الإصابات المسجل خلال الأيام الأولى من السنة الحلية، هو دون المعدل المسجل في الأسبوعين الاولين من شهر ديسمبر الفارط، في حين ارتفع معدل الإصابات بالمقارنة مع الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر من السنة المنقضية.وتوزعت هذه الإصابات، الى 29 إصابة في مفتتح شهر جانفي، و32 إصابة في اليوم الثاني، و73 إصابة خلال اليوم الثالث، مقابل 82 إصابة في اليوم الرابع.وسجلت معتمدية توزر أعلى نسبة من حيث عدد الإصابات خلال ذات الفترة، بـ138 إصابة، تليها معتمدية نفطة بـ51 إصابة، ثم معتمدية دقاش بـ23 إصابة، فحامة الجريد وتمغزة بإصابتين (02)، فيما لم تسجل معتمدية حزوة أي إصابة جديدة.أثبتت التحاليل الفيروسية المجراة بولاية باجة، يوم أمس الثلاثاء، إصابة 43 شخصا بفيروس "كورونا" المستجد، منها 28 اصابة بمدينة باجة، و7 اصابات بنفزة، و5 اصابات بمجاز الباب، و3 اصابات بعمدون، ليصل العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائحة الى 3085 حالة.وتعد هذه الحصيلة الاعلى منذ قرابة اسبوعين بالجهة، التي لم تسجل امس اية حالة وفاة، ليستقر عدد الوفيات في حدود 92 حالة.من جهة اخرى، تجاوزت نسبة التعافي من الفيروس بباجة الـ89 بالمائة، حيث وصل عدد المتعافين الى 2746 شخصا.سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الأربعاء، حالة وفاة بمعتمدية السبالة و122 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مقابل 20 حالة شفاء، وفق ما ذكره كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة، بشير السعيدي، لـ(وات).ويرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 3018 حالة، منها 116 حالة وفاة (25 مستوردة والباقي محلية)، و2016 حالة شفاء .وسجلت معتمدية سيدي بوزيد الغربية أعلى نسبة من حيث عدد الإصابات، بـ1263 ، تليها سيدي بوزيد الشرقية بـ392 إصابة، ثم الرقاب بـ319 إصابة، وجلمة بـ185 إصابة، والسبالة بـ167 إصابة، وبئر الحفي 145 إصابة، والمكناسي بـ107 إصابة، وأولاد حفوز بـ103 إصابات، ومثلها ببن عون، والسوق الجديد بـ92 إصابة، والمزونة بـ84 إصابة، ومنزل بوزيان بـ43 إصابة، وأخيرا السعيدة بـ15 إصابة.سجلت ولاية زغوان، اليوم الأربعاء، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، إلى جانب رصد 35 إصابة إضافية ، ليبلغ بذلك العدد الجملي للإصابات في الجهة منذ فتح الحدود في موفى جوان 2020، 2125 حالة منها 92 حالة وفاة، وفق المدير الجهوي للصحة سهيل بالي.وأوضح بالي، في تصريح لـ"وات"، أن حالة الوفاة الجديدة تتعلق بامرأة من زغوان تبلغ من من العمر 63 سنة تم إيواؤها بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بزغوان منذ غرة جانفي الجاري، مشيرا إلى أنه تم رصد الأصابات الجديدة من من جملة 93 تحليلا مخبريا.سجلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس "كورونا" والتصدي لانتشاره، اثر اجتماعها الدوري اليوم الأربعاء بولاية بن عروس، 109 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ارتفع بموجبها إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 6513 إصابة مؤكدة منها 267 حالة وفاة.وأفاد رئيس اللجنة، محمد بن خليفة، في تصريح لـ "وات"، بأنه تم تسجيل 75 حالة شفاء جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتماثلين للشفاء منذ بداية الجائحة إلى 6028 حالة، وليبلغ عدد الحالات النشيطة التي ماتزال حاملة للفيروس 218 حالة ، يقيم من بينها 65 مصابا بين المستشفى الجهوي بالياسمينات ومركز الحجر الصحي الإجباري ببرج السدرية.في نفس الإطار، تواصل فرق التقصي التابعة للإدارة الجهوية للصحة عمليات التقصي السريع عن الفيروس باعتماد التحاليل السريعة وقد قامت لحد اليوم باجراء عمليات تقصي ميدانية شملت كلا من رادس، وفوشانة، والمحمدية، وبرج السدرية، ونعسان، وتراوحت نسب الحالات الإيجابية بين 20 و47 بالمائة من عدد التحاليل المجراة في كل عملية تقصي.سجلت ولاية اريانة يومي 04 و05 جانفي الجاري 96 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الاصابات المسجلة بالجهة منذ انتشار الجائحة الى 5538 اصابة منها 91 اصابة مستوردة و5447 اصابة محلية مع استقرار عدد الوفايات بالفيروس في حدود 206 حالة وفاة وذلك وفق تقرير محين صادر عن الادارة الجهوية للصحة باريانة.وتوزعت الاصابات وفق ذات التقرير الذي تحصلت /وات/ على نسخة منه بين الاناث ب3002 اصابة والذكور ب2536 اصابة في حين بلغ عدد حالات الايواء بالمستشفيات 18 حالة وعدد حالات الشفاء التام 4789 حالة .هذا وتولت المصالح الجهوية للصحة باريانة اجراء 7342 تحاليل مخبرية منها 19 تحاليل انجزت منذ بداية شهر جانفي الجالي اما عدد التحاليل السريعة المنجزة الى حد الان فبلغ 2109 تحاليل كشفت عن اصابة 244 شخصا.سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الأربعاء حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وإصابة 36 شخصاً بعدوى الفيروس، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 70 عينة تم رفعها بتاريخ 04 جانفي الجاري، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 126 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3887 حالة وبين رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني ل(وات) أن عدد حالات التعافي سجلت بدورها تحسنا حيث شفي من المرض إلى غاية اليوم الأربعاء 3723 شخصا أنهوا فترة الحجر الصحي (بنسبة شفاء ناهزت 95 بالمائة) .توفي خلال ال24 ساعة الماضية، 7 اشخاص بفيروس "كورونا" المستجد بولاية مدنين، ليرتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن هذا الفيروس الى 171 حالة، حسب مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز وبين العنز ل(وات) ان عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالجهة تطور منذ ظهور الوباء الى 4084 اصابة بتسجيل 72 اصابة جديد خلال ال24 ساعة الماضية، منها 5 اصابات في القطاع الصحي (ليرتفع عدد مصابي هذا القطاع الى 143 اصابة)، واصابة 7 تلاميذ (ليتطور عدد المصابين في صفوفهم الى 160 اصابة)، الى جانب اصابة عوني امن واطار تربوي.وتوزعت الاصابات الجديدة بين 30 اصابة في حومة السوق، و9 اصابات ببن قردان، و8 اصابات بجرجيس، و6 اصابات ببني خداش (لاول مرة) و5 اصابات بمدنين الشمالية وميدون، و4 اصابات بمدنين الجنوبية، واصابتين بكل من اجيم وسيدي مخلوف.وسجلت الجهة رقما هاما في حالات الشفاء، حيث بلغ عدد المتعافين 98 ليرتفع العدد الجملي لحالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 3187 حالة شفاء، وتوزعت الحالات الاخيرة بين جرجيس 34 حالة شفاء، ومدنين الشمالية 17 حالة شفاء وكل من مدنين الجنوبية وبن قردان 13 حالة شفاء، وحومة السوق 12 حالة شفاء، و4 حالات شفاء بسيدي مخلوف و3 حالات شفاء ببني خداش، وحالة شفاء بكل من اجيم وميدون.وتعقد اليوم مختلف بلديات ولاية مدنين جلسات لمتابعة تطور الوضع الوبائي بدعوة من اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة لاتخاذ قرارات، خاصة بشان الاسواق، في ظل ارتفاع الاصابات بفيروس "كورونا" في كل المعتمديات في انتشار مجتمعي واسع، حسب ما ورد في اجتماع اللجنة يوم امس.سجلت ولاية صفاقس في آخر تحيين للحالة الوبائية نشرته الإدارة الجهوية للصحة اليوم الأربعاء ارتفاعا ملحوظا وغير مسبوق في حالات الإيواء الطبي حيث ارتفع عدد المصابين المقيمين بأقسام العناية المركزة ولأول مرة إلى 20 مصابا، كما بلغ عدد المقيمين بقسم "كوفيد أكسيجين" 116 مصابا واستقر في المقابل عدد المقيمين بالمصحات الخاصة في مستوى 76 مريضا.وارتفع عدد الوفيات إلى 331 حالة وفاة بعد تسجيل حالتين جديدتين، كما ارتفع عدد الحالات الإيجابية الحاملة للفيروس إلى 14108 حالة بعد تسجيل 292 إصابة جديدة من مجموع 879 تحليلا منجزا بتاريخ يوم أمس الثلاثاء، وسجلت الجهة في المقابل 211 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الجملي للمتعافين من الوباء إلى 10632 مصابا.جدير بالذكر أن العدد الجملي للتحاليل المنجزة في الجهة منذ بداية الوباء بواسطة مخابر التحاليل العمومية والخاصة بلغ 53562 تحليلا بما فيها التحاليل السريعة.رصدت المصالح الصحية بالقصرين خلال ال24 ساعة الأخيرة 51 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد عقب ورود نتائج 170 تحليلا مخبريا ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات منذ بدء الجائحة الى 4079 إصابة، وعدد الوفيات الى 174 حالة وفاة بعد تسجيل 5 حالات جديدة خلال الثلاثة أيام المنقضية وبين المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني ل(وات)، ان 28 مريضا يقيمون في قسم "كوفيد19" بالمستشفى الجهوي بالقصرين يخضعون للتنفس بالأكسجين منهم 4 في قسم الإنعاش، فيما يقيم بالمستشفى المحلي بسبيطلة 8 مرضى يخضعون للتنفس بالأكسجين ويقيم في المستشفى المحلي بسبيبة 6 مرضى، الى جانب عدد من المرضى المقيمين بالمستشفيين المحليين بفريانة وفوسانة .ووصف الشعباني الوضع الوبائي الحالي بالولاية ب"الخطير" نظرا لتواصل تسجيل حالات اصابة ووفاة جراء هذا الوباء بصفة يومية ولعدم التقيد بمقتضيات البرتوكول الصحي من قبل عدد هام من الأشخاص، ووجه بالمناسبة نداء الى كافة المواطنين لتوخي الحذر والتحلي بالمسؤولية والإلتزام بقواعد حفظ الصحة للحد من انتشار المرض .وبخصوص حملات التقصي السريع عن فيروس "كورونا"، بين الشعباني أنها متواصلة بالمعتمديات التي تشهد ارتفاعا في عدد المصابين بالوباء في سبيل كسر حلقات العدوى .سجلت ولاية نابل 9 حالات وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 280 حالة وفاة، وفق ما ذكره مصدر مطلع بالادارة الجهوية للصحة بنابل في تصريح ل(وات) وبين المصدر ذاته انه تم بتاريخ أمس الثلاثاء تسجيل 3 حالات وفاة بالاضافة الى تسجيل 4 وفيات أول أمس الاثنين، واعلن المرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة مؤخرا عن تسجيل حالتي وفاة (توفيا خارج ولاية نابل) وذلك بتاريخ 23 اكتوبر و26 ديسمبر 2020 وأسفرت نتائج التحاليل الاخيرة المجراة والبالغ عددها 432 تحليلا عن تسجيل 171 إصابة محلية جديدة، ليرتفع مجموع الحالات المكتشفة منذ بداية الجائحة إلى 9683 من بينها 1629 حالة لا تزال حاملة للفيروس ويبلغ عدد الحالات التي تم رفع العزل الصحي عنها خلال ال48 ساعة الاخيرة 125 حالة، في حين يبلغ عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة 71 حالة .