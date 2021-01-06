النجم الساحلي : فيروس كورونا يبعد غفران النوالي عن مواجهة المقاولون العرب بكاس الكاف

وات -

جاءت الكشوفات الطبية للاعبي النجم الساحلي استعدادا لمقابلة اياب الدور السادس عشر الاول لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاس الكاف) امام المقاولون العرب المصري اليوم الاربعاء بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير بداية من الساعة السادسة مساء جميعها سلبية باستثناء غفران النوالي حسب ما اوردته الصفحة الرسمية لفريق جوهرة الساحل على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.ولن يكون بالتالي غفران النوالي مؤهلا للمشاركة في المباراة التي سيبحث النجم الساحلي خلالها عن حسم ورقة التاهل الى الدور السادس عشر مكرر بعد ان عاد من القاهرة بنتيجة التعادل السلبي.كما سيتغيب عن المباراة حارس المرمى ايمن البلبولي ولاعب الوسط محمد امين بن عمر بداعي الاصابة بينما سيكون صانع الالعاب ايهاب المساكني جاهزا لخوض المواجهة.