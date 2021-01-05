اعتصام الكتلة الديمقراطية يمنع استئناف الجلسة العامة بالبرلمان

وات -

نفذ أعضاء الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب بباردو، اليوم الثلاثاء، اعتصاما أمام الباب الرئيسي لقاعة الجلسات العامة، مما حال دون التحاق بقية النواب بمقاعدهم وعطل استئناف الجلسة العامة، التي تم رفعها في حدود الساعة الثانية بعد الظهر.وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية نعمان العش، في تصريح ل (وات)، إن هذا الاعتصام يأتي احتجاجا على عدم التزام عدد من النواب باجراءات الحجر الصحي اثر عودتهم من الخارج، خاصا بالذكر النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف (كان بمهمة نيابية بجينيف).وأضاف أن هذا الاحتجاج هو تحرك تصعيدي، بعد مرور 29 يوما على شروع الكتلة في تنفيذ اعتصامها ببهو البرلمان، احتجاجا على تنامي العنف اللفظي والمادي تحت قبة المجلس، وللمطالبة باصدار بيان يدين صراحة هذه الظاهرة، ويحمل نواب ائتلاف الكرامة مسؤولية الاعتداءات المرتكبة مؤخرا.يشار الى أن الكتلة الديمقراطية شرعت يوم 8 ديسمبر الفارط في تنفيذ إعتصام أمام قاعة الجلسات العامة بالبرلمان، احتجاجا على تعرض النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد لاعتداء بالعنف المادي من قبل نواب من كتلة ائتلاف الكرامة، وعلى خلفية ما اعتبروه تواطؤ رئاسة البرلمان وتبريرها للعنف والإرهاب.وكانت أشغال الجلسة العامة قد انطلقت حوالي الساعة الواحدة بعد الزوال، برئاسة سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس البرلمان للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح النظام الداخلي للبرلمان، والذي يشمل عديد الفصول المتعلقة بالخصوص بالحصانة والسياحة الحزبية وتنظيم مسألة تقديم اللوائح وإعادة هيكلة البرلمان على مستوى اللجان وتجديد الهياكل.وقد سجل انطلاق الجلسة تأخيرا بحوالي ثلاث ساعات، نظرا لقيام لجنة النظام الداخلي المكلفة بالنظر في هذا التنقيح، بعقد اجتماع للتداول في مسألة تنظيم سير الجلسة ومنهجيتها.وتقدم عدد من النواب في بداية الجلسة بطلب نقاط نظام، دعا فيها بعضهم الى تأجيلها لعدم توفر الظروف الصحية الملائمة، في حين طالب آخرون بتعديل جدول أعمالها والانطلاق في مناقشة مسألة العنف تحت قبة البرلمان.