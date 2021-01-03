صفاقس: حملة تقصي ميداني لكوفيد - 19 في باب بحر تستهدف الفين من حاملي الاعراض ومخالطي المصابين

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نظمت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، اليوم الأحد، حملة تقصي ميداني لفيروس "كورونا" في منطقة "100 متر" في باب البحر وسط المدينة لفائدة المواطنين الحاملين لأعراض المرض والمخالطين للمصابين وذلك باعتماد التحاليل السريعة.وتستهدف هذه الحملة المندرجة ضمن تكثيف جهود التقصي التي تبذلها الجهة خلال هذه الفترة المتزامنة مع ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات والوفياتن ألفي شخص سيخضعون للكشوفات السريعة كأداة لدعم التحاليل المعتادة "بي سي آر".وكانت ولاية صفاقس شهدت، بتاريخ أمس السبت، 6 حالات وفاة و523 حالة إيجابية جديدة، مما رفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 314 وفاة وعدد الحالات الإيجابية الحاملة للفيروس إلى 13113 حالة.يذكر أن عدد التحاليل المنجزة في إطار تقصي الوباء بصفاقس، فاق إلى حد الآ،ن 50 ألف تحليلا.