الرابطة المحترفة - ممنوع التعثر على النادي الافريقي والتشويق يسيطر على بقية المواجهات

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تدرك بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يوم الاحد جولتها السادسة التي ستكون مبتورة من ثلاث مباريات بسبب الالتزامات القارية لكل من الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي في رابطة الابطال الافريقية والاتحاد المنستيري والنجم الساحلي في كاس الكونفدرالية الافريقية.وسيكون ملعب رادس محط الانظار خلال الدفعة الاولى من مباريات هذه الجولة باعتبار الوضع الصعب الذي يعيشه النادي الافريقي في مستهل هذا الموسم ما يحتم عليه رد فعل قوي لدى استضافته نجم المتلوي لاستعادة جانب من توازنه واسترجاع ثقة جماهيره.وبعد مرور خمس جولات يحتل النادي الافريقي المركز العاشر بمجموع 5 نقاط بعدما اكتفى خلال المقابلات الثلاث الاخيرة بجمع نقطة واحدة من تعادل مخيب على ارضه امام اتحاد تطاوين وخسارتين موجعتين خارج قواعده امام النادي الصفاقسي بثلاثية نظيفة واتحاد بنقردان بهدفين دون رد ليصبح المدرب لسعد الدريدي على صفيح ساخن وقد تعجل عثرة جديدة برحيله عن الفريق الذي اظهر هشاشة دفاعية لافتة بقبوله 9 اهداف في 5 مباريات ما جعله يكون ثاني اسوأ دفاع في البطولة بعد شبيبة القيروان متذيلة الترتيب.ومن جهته، يتطلع نجم المتلوي صاحب المركز السابع برصيد 7 نقاط للعودة الى سكة النتائج الايجابية بعد عثرته في الجولة الفارطة امام مستقبل سليمان من اجل تفادي خسارة ثالثة على التوالي خارج قواعده وتعزيز موقعه في المنطقة الدافئة.وفي مباراة اخرى لا تقل اهمية، يشد النادي البنزرتي صاحب المرتبة الحادية عشرة ب4 نقاط الرحال الى الجنوب لملاقاة مضيفه اتحاد تطاوين صاحب المركز الثاني عشر ب3 نقاط بهدف متابعة صحوته منذ قدوم المدرب العربي الزواوي الذي نجح في مباراتيه الاوليين في كسب اربع نقاط من انتصار على مستقبل سليمان وتعادل مع الاتحاد المنستيري ليتجاوز بذلك الفريق انطلاقته الكارثية بتكبده ثلاث هزائم متتالية.ويامل النادي البنزرتي في البقاء في هذه الديناميكية الايجابية لرفع رصيده من النقاط ومزيد تسلق سلم الترتيب حتى يتفادى سيناريو الموسم الماضي عندما بقي مهددا بفقدان مكانه ضمن اندية النخبة الى غاية الدقائق الاخيرة من الجولة الختامية غير انه سيجد في انتظاره فريقا متعطشا لتحقيق فوزه الاول هذا الموسم بعد اكتفائه في المراحل الخمس الاخيرة بثلاثة تعادلات وخسارتين.كما يتحول مستقبل سليمان الذي يحتل المرتبة الثامنة ب7 نقاط الى الشمال الغربي لمواجهة الاولمبي الباجي الوافد الجديد على الرابطة المحترفة الاولى وصاحب المركز التاسع ب6 نقاط.وسيحاول الضيوف تاكيد بدايتهم الواعدة بتعادلهم في الجولة الافتتاحية في رادس مع الترجي الرياضي حامل اللقب وتغلبهم في الجولة الثالثة على ميدانهم على النجم الساحلي وتحقيق انتصار ثان على التوالي بعد فوزهم في الجولة الماضية على نجم المتلوي بما يخول لهم تعميق الفارق على منافسهم ودخول جدول اعلى الترتيب الا ان المحليين يعلقون امالا كبيرة على هذه المباراة لتحقيق فوزهم الاول على ميدانهم والابقاء على سجلهم خاليا من الهزائم.اخر مباريات هذه الدفعة الاولى ستجمع بين مستقبل الرجيش الصاعد حديثا الى قسم الاضواء وضيفه اتحاد بنقردان في مواجهة عنوانها فض الشراكة باعتبارهما يتقاسمان نفس المركز ب8 نقاط لكل منهما.ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد ان نجحا خلال الجولة الفارطة في تحقيق الفوز ولئن يطمح مستقبل الرجيش الى اضافة انتصار ثالث الى رصيده يمكنه من التقدم الى المرتبة الثالثة فانه سيصطدم بخصم عنيد يشاركه في نفس الهدف ويحذق اللعب خارج ارضه بعد ان فرض التعادل السلبي على نجم المتلوي والاتحاد المنستيري مستفيدا من صلابة خط دفاعه الذي لم يستقبل في شباكه خلال 5 مباريات سوى هدف واحد.