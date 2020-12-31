بطولة مصر - سيف الدين الجزيري يقود المقاولون العرب لانتصاره الاول

وات -

كان المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري حاسما في المباراة التي فاز خلالها فريقه المقاولون العرب على ضيفه البنك الاهلي 2-صفر يوم الاربعاء لحساب الجولة الخامسة لبطولة مصر لكرة القدم.وبعد ان بادر المقاولون العرب بافتتاح التسجيل بواسطة الكولومبي لويس هينستروزا في الدقيقة 58 نجح سيف الدين الجزيري في تامين انتصار فريقه باضافته الهدف في الدقيقة 85.واوقف المقاولون العرب سلسلة من ثلاث هزائم متتالية ليكسب اول 3 نقاط له في البطولة وضعته في المركز قبل الاخير علما وانه يملك مباراة مؤجلة بينما توقف رصيد البنك الاهلي عند 5 نقاط في المركز الثامن.يذكر ان المقاولون العرب الذي يضم في صفوفه لاعبين تونسيين اخرين هما المهاجم هيثم الجويني ومتوسط الميدان وسيم النغموشي هو منافس النجم الساحلي في الدور السادس عشر الاول لكاس الكونفدرالية الافريقية.وكانت مقابلة الذهاب التي دارت في مصر انتهت بالتعادل السلبي وستقام مباراة الاياب يوم 6 جانفي بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.