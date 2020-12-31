بطولة مصر - سيف الدين الجزيري يقود المقاولون العرب لانتصاره الاول

وات - كان المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري حاسما في المباراة التي فاز خلالها فريقه المقاولون العرب على ضيفه البنك الاهلي 2-صفر يوم الاربعاء لحساب الجولة الخامسة لبطولة مصر لكرة القدم.
وبعد ان بادر المقاولون العرب بافتتاح التسجيل بواسطة الكولومبي لويس هينستروزا في الدقيقة 58 نجح سيف الدين الجزيري في تامين انتصار فريقه باضافته الهدف في الدقيقة 85.
واوقف المقاولون العرب سلسلة من ثلاث هزائم متتالية ليكسب اول 3 نقاط له في البطولة وضعته في المركز قبل الاخير علما وانه يملك مباراة مؤجلة بينما توقف رصيد البنك الاهلي عند 5 نقاط في المركز الثامن.
يذكر ان المقاولون العرب الذي يضم في صفوفه لاعبين تونسيين اخرين هما المهاجم هيثم الجويني ومتوسط الميدان وسيم النغموشي هو منافس النجم الساحلي في الدور السادس عشر الاول لكاس الكونفدرالية الافريقية.
وكانت مقابلة الذهاب التي دارت في مصر انتهت بالتعادل السلبي وستقام مباراة الاياب يوم 6 جانفي بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.
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وبعد ان بادر المقاولون العرب بافتتاح التسجيل بواسطة الكولومبي لويس هينستروزا في الدقيقة 58 نجح سيف الدين الجزيري في تامين انتصار فريقه باضافته الهدف في الدقيقة 85.
واوقف المقاولون العرب سلسلة من ثلاث هزائم متتالية ليكسب اول 3 نقاط له في البطولة وضعته في المركز قبل الاخير علما وانه يملك مباراة مؤجلة بينما توقف رصيد البنك الاهلي عند 5 نقاط في المركز الثامن.
يذكر ان المقاولون العرب الذي يضم في صفوفه لاعبين تونسيين اخرين هما المهاجم هيثم الجويني ومتوسط الميدان وسيم النغموشي هو منافس النجم الساحلي في الدور السادس عشر الاول لكاس الكونفدرالية الافريقية.
وكانت مقابلة الذهاب التي دارت في مصر انتهت بالتعادل السلبي وستقام مباراة الاياب يوم 6 جانفي بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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