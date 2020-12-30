بطولة مصر - فخر الدين بن يوسف يساهم في الفوز الاول للاسماعيلي

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قاد المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف فريقه الاسماعيلي للفوز على مضيفه اسوان بهدفين دون رد يوم الثلاثاء في اطار الجولة الخامسة لبطولة مصر لكرة القدم.وافتتح فخر الدين بن يوسف التسجيل للدراويش في الدقيقة 61 من ركلة جزاء مسجلا هدفه الشخصي الثاني في بطولة هذا الموسم قبل ان يضاعف محمد صادق النتيجة في الدقيقة 80.وكان فخر الدين بن يوسف تخلف عن المباراة الماضية للاسماعيلي امام البنك الاهلي (صفر-صفر) لحساب الجولة الرابعة بسبب اصابته بفيروس كورونا.ورفع الاسماعيلي بفضل هذا الانتصار الاول له في بطولة هذا الموسم بعد ثلاثة تعادلات وخسارة رصيده الى 6 نقاط في المركز السادس في حين توقف رصيد اسوان عند النقطة السادسة ايضا بفارق الاهداف خلف الاسماعيلي.