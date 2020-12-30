تأسيس نقابة للفنانين التونسيين برئاسة لطفي بوشناق

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تمّ أمس الثلاثاء الإعلان عن تأسيس نقابة الفنانين التونسيين برئاسة الفنان لطفي بوشناق.وأفرزت نتائج الانتخابات التي أعلنت عنها النقابة في بلاغ الثلاثاء، عن انتخاب الفنان صابر الرباعي كاتبا عاما للنقابة كما تم إعلان الفنانين نبيهة كراولي ونوال غشام وغازي العيادي ونور شيبة وحاتم القيزاني وعبد الباسط بلقايد كتّابا عامين مساعدين.وتتكون الهيئة الإدارية من الفنانين نبيهة كراولي ولطيفة العرفاوي ونوال غشام وألفة بن رمضان وأسامة فرحات ونورالدين الباجي ومحمد الجبالي وأحمد الشايبي وغازي العيادي وشكري بوزيان وحسين العفريت وعبد الباسط بلقايد ومهدي أمين وحاتم القيزاني وأسماء بن أحمد وآمنة فاخر.وتسعى نقابة الفنانين التونسيين إلى تعزيز المشهد النقابي والثقافي التونسي ومن المنتظر انضمام عديد الفنانين لها من أبناء القطاع سواء كانوا مطربين أو شعراء او عازفين او موزعين للمساهمة في الدفاع عن المهنة الفنية في هذا الفترة الدقيقة من تاريخ تونس وإيجاد حلول ناجعة للنهوض بالقطاع وتحقيق مكاسب وإنجازات على الساحة الفنية .