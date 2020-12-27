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دورة قطر الدولية لكرة اليد - المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الاسباني 30-30

Publié le Dimanche 27 Decembre 2020 - 16:01 قراءة: 0 د, 30 ث
وات - تعادل المنتخب التونسي لكرة اليد مع نظيره الاسباني (30-30) في مقابلته الثانية ضمن دورة قطر الدولية.

وكان المنتخب التونسي خسر في المباراة الاولى امام نظيره القطري (30-33) وسيختتم مشاركته يوم الثلاثاء بمواجهة منتخب الارجنتين.
وتندرج المشاركة في هذه الدورة ضمن التحضير لمونديال مصر المقرر من 13 الى 31 جانفي المقبل.


وسيخوض المنتخب التونسي الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات بولونيا والبرازيل واسبانيا على النحو الاتي : يوم 15 جانفي 2021 س 20 و30 / تونس - بولونيا يوم 17 جانفي 2021 س 18/ تونس البرازيل يوم 19 جانفي 2021 س 18/ تونس - اسبانيا ر-هس


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