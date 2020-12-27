دورة قطر الدولية لكرة اليد - المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الاسباني 30-30

وات - تعادل المنتخب التونسي لكرة اليد مع نظيره الاسباني (30-30) في مقابلته الثانية ضمن دورة قطر الدولية.
وكان المنتخب التونسي خسر في المباراة الاولى امام نظيره القطري (30-33) وسيختتم مشاركته يوم الثلاثاء بمواجهة منتخب الارجنتين.
وتندرج المشاركة في هذه الدورة ضمن التحضير لمونديال مصر المقرر من 13 الى 31 جانفي المقبل.
وسيخوض المنتخب التونسي الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات بولونيا والبرازيل واسبانيا على النحو الاتي : يوم 15 جانفي 2021 س 20 و30 / تونس - بولونيا يوم 17 جانفي 2021 س 18/ تونس البرازيل يوم 19 جانفي 2021 س 18/ تونس - اسبانيا ر-هس
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وكان المنتخب التونسي خسر في المباراة الاولى امام نظيره القطري (30-33) وسيختتم مشاركته يوم الثلاثاء بمواجهة منتخب الارجنتين.
وتندرج المشاركة في هذه الدورة ضمن التحضير لمونديال مصر المقرر من 13 الى 31 جانفي المقبل.
وسيخوض المنتخب التونسي الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات بولونيا والبرازيل واسبانيا على النحو الاتي : يوم 15 جانفي 2021 س 20 و30 / تونس - بولونيا يوم 17 جانفي 2021 س 18/ تونس البرازيل يوم 19 جانفي 2021 س 18/ تونس - اسبانيا ر-هس
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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