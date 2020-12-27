المستشفى الجهوي بتوزر يتلقى مساعدات طبية مختلفة ضمن حملة الدكتور الشهيد بدر الدين العلوي

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تلقى المستشفى الجهوي بتوزر صباح الأحد، مساعدات طبية ضمن حملة " الدكتور الشهيد بدر الدين العلوي"، وهي هدية من الجالية التونسية المقيمة بالخارج، تمثلت، وفق ما أفاد به، بدر الدين مبارك الناطق الرسمي باسم المجموعة، في معدات وأدوية ووسائل وقاية من فيروس كورونا.كما تشمل المساعدات مجموعة أسرة إنعاش مجهزة وجهاز أوكسيجين وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وأدوية ومعدات وقاية من كوفيد 19 على غرار واقيات الوجه والسائل المطهر.ولفت المتحدث إلى أن المساهمين في الحملة يعتزمون، توجيه دفعة ثانية من المساعدات الطبية قريبات للمستشفيات الداخلية من بينها المستشفى الجهوي بتوزر مؤكدا أن نصيب هذا المستشفى سيكون أكبر في المساعدة القادمة.وبين من ناحيته بصيري النفطي مدير المستشفى أنه وقع تركيز هذه المعدات في قسم كوفيد 19 بالمستشفى قصد الاستفادة منها في مجال مكافحة الفيروس.