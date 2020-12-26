بنزرت: حملات تأطير وتحسيس ميدانية للحد من انتشار فيروس كورونا ضمن برنامج "عزيمة" بعدد من الفضاءات العامة

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شهدت مدينة بنزرت يومي الحمعة والسبت من الاسبوع الجاري تنفيذ مجموع حملات وتدخلات ميدانية ذات ابعاد تاطيرية وتوعوية تنظرح ضمن البرنامج الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا ومزيد تفعيل دور المجتمع المدني "عزيمة" والذي بادرت به رئاسة الحكومة وتشرف عليه وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتنع المدني .وقالت في هذا الصدد معتمدة بنزرت الشمالية وفاء بن عريف ،انه تمّ تنفيذ تدخلات ميدانية في اكثر من فضاء اداري ومنها المركز الرئيسي للبريد بالمنطقة الذي يعرف اقبالا مواطنيا كبيرا من خلال تجند فريق "عزيمة"من متطوعين وعمد ونسيج جمعياتي لتنظيم الصفوف وضمان التباعد والتحفيز على ارتداء الكمامة وتوزيع الجال المطهر ،الى جانب تنظيم حملات امنية ورقابية ذات بعد توعوي لسواق العربات مع توزيع كمامات وقائية على كل من لم يملك واحدة .كما تم اليوم السبت تنفيذ بروتوكول صحي ووقائي بقاعة الفطناسي بمناسبة لقاء الجولة الثانية من البطولة الوطنية لكرة اليد التي جمعت النادي الرياضي لفتيات بنزرت و الجمعية النسائية بالمهدية،وذلك بالتنسيق مع رئيس هيئة جمعية فتيات بنزرت لطفي الصفاقسي والمصالح الامنية والهلال الأحمر التونسي.يشار إلى أنه في اطار ذات البرنامج تمّ أمس تنفيذ عدد من الحملات التوعوية والتحسيسية والوقائية بمختلف المساجد والجوامع بالجهة وذلك بمناسبة صلاة الجمعة.