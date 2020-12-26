كميّات الامطار المسجّلة بعدد من مناطق البلاد

سجّل خلال الأربع وعشيرن ساعة الأخيرة (من السابعة من صباح أمس الجمعة إلى السابعة من صباح السبت) هطول كميّات متفاوتة من الامطار.
في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.
ولاية جندوبة// عين دراهم 32 / بوسالم 32 وادي مليز 2 /جندوبة 2 / طبرقة 26 / غار الدماء 2 / //ولاية باجة// مجاز الباب 5 / تستور 4 / تيبار 16 / باجة المحطة 4 / نفرة 25 / قبلاط 5 / باجة المدينة 4 / باجة الجنوبية 9 / //ولاية تونس// تونس قرطاج 5 / //ولاية بن عروس// الخليدية 8 / بومهل 9 /مقرين 9 / المحمدية 7 / مرناق 8 / رادس10 / بن عروس 6 / حمام الأنف 9 / //ولاية زغوان// الزربية 1 / سد وادي الكبير 3 / عين عسكر 4 / الفحص 8 / مقرين 6 / بئر مشارقة 7 / زغوان 7 / سد بئر مشارقة 6 / //ولاية بنزرت// منزل بورقيبة 9 / غزالة 8 / العزيب 11 / أوتيك 2 / سونين 9 / ماطر 8 / ماطر8 تينجة 8 / رأس الجبل 8 / العالية 11 / غار الملح 10 / جومين 3 / سجنان 9 / بنزرت المحطة 7 / بنزرت المدينة 6 //ولاية نابل// بوعرقوب 3 / دار شعبان 1 / بني خيار 2 / تاكلسة 10 / ميدة 3 / قرمبالية 4 / قليبية 1 / منزل تميم 2 / بني خلاّد 11 / سليمان 12 / منزل بوزلفة 12 / الهوارية 10 / نابل 1 / //ولاية سليانة// برقو 3 / سيدي بورويس 3 / مكثر 2 / الكريب 5 / بوعرادة 7 / كسرى 3 / سليانة 3 / //ولاية القصرين// تالة 6 //ولاية أريانة// شرفش 6 //ولاية منوبة// مرناقية 5 / طبربة 11 / شواط 4 / جديدة 3 / البطان 8 / برج العامري 7 / منوبة 5 / //ولاية الكاف// الدهماني 2 / تاجروين 2 / الجريصة 2 / نبر 8 / واد ملاق 4 / السرس 3 / القصور 3 / القلعة الخصبة 3 / ساقية سيدي يوسف 4 / الكاف المحطّة /5 الكاف المدينة 4 / "كلم 13" 3 /
في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.
ولاية جندوبة// عين دراهم 32 / بوسالم 32 وادي مليز 2 /جندوبة 2 / طبرقة 26 / غار الدماء 2 / //ولاية باجة// مجاز الباب 5 / تستور 4 / تيبار 16 / باجة المحطة 4 / نفرة 25 / قبلاط 5 / باجة المدينة 4 / باجة الجنوبية 9 / //ولاية تونس// تونس قرطاج 5 / //ولاية بن عروس// الخليدية 8 / بومهل 9 /مقرين 9 / المحمدية 7 / مرناق 8 / رادس10 / بن عروس 6 / حمام الأنف 9 / //ولاية زغوان// الزربية 1 / سد وادي الكبير 3 / عين عسكر 4 / الفحص 8 / مقرين 6 / بئر مشارقة 7 / زغوان 7 / سد بئر مشارقة 6 / //ولاية بنزرت// منزل بورقيبة 9 / غزالة 8 / العزيب 11 / أوتيك 2 / سونين 9 / ماطر 8 / ماطر8 تينجة 8 / رأس الجبل 8 / العالية 11 / غار الملح 10 / جومين 3 / سجنان 9 / بنزرت المحطة 7 / بنزرت المدينة 6 //ولاية نابل// بوعرقوب 3 / دار شعبان 1 / بني خيار 2 / تاكلسة 10 / ميدة 3 / قرمبالية 4 / قليبية 1 / منزل تميم 2 / بني خلاّد 11 / سليمان 12 / منزل بوزلفة 12 / الهوارية 10 / نابل 1 / //ولاية سليانة// برقو 3 / سيدي بورويس 3 / مكثر 2 / الكريب 5 / بوعرادة 7 / كسرى 3 / سليانة 3 / //ولاية القصرين// تالة 6 //ولاية أريانة// شرفش 6 //ولاية منوبة// مرناقية 5 / طبربة 11 / شواط 4 / جديدة 3 / البطان 8 / برج العامري 7 / منوبة 5 / //ولاية الكاف// الدهماني 2 / تاجروين 2 / الجريصة 2 / نبر 8 / واد ملاق 4 / السرس 3 / القصور 3 / القلعة الخصبة 3 / ساقية سيدي يوسف 4 / الكاف المحطّة /5 الكاف المدينة 4 / "كلم 13" 3 /
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