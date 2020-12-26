كميّات الامطار المسجّلة بعدد من مناطق البلاد

ولاية جندوبة// عين دراهم 32 / بوسالم 32 وادي مليز 2 /جندوبة 2 / طبرقة 26 / غار الدماء 2 / //ولاية باجة// مجاز الباب 5 / تستور 4 / تيبار 16 / باجة المحطة 4 / نفرة 25 / قبلاط 5 / باجة المدينة 4 / باجة الجنوبية 9 / //ولاية تونس// تونس قرطاج 5 / //ولاية بن عروس// الخليدية 8 / بومهل 9 /مقرين 9 / المحمدية 7 / مرناق 8 / رادس10 / بن عروس 6 / حمام الأنف 9 / //ولاية زغوان// الزربية 1 / سد وادي الكبير 3 / عين عسكر 4 / الفحص 8 / مقرين 6 / بئر مشارقة 7 / زغوان 7 / سد بئر مشارقة 6 / //ولاية بنزرت// منزل بورقيبة 9 / غزالة 8 / العزيب 11 / أوتيك 2 / سونين 9 / ماطر 8 / ماطر8 تينجة 8 / رأس الجبل 8 / العالية 11 / غار الملح 10 / جومين 3 / سجنان 9 / بنزرت المحطة 7 / بنزرت المدينة 6 //ولاية نابل// بوعرقوب 3 / دار شعبان 1 / بني خيار 2 / تاكلسة 10 / ميدة 3 / قرمبالية 4 / قليبية 1 / منزل تميم 2 / بني خلاّد 11 / سليمان 12 / منزل بوزلفة 12 / الهوارية 10 / نابل 1 / //ولاية سليانة// برقو 3 / سيدي بورويس 3 / مكثر 2 / الكريب 5 / بوعرادة 7 / كسرى 3 / سليانة 3 / //ولاية القصرين// تالة 6 //ولاية أريانة// شرفش 6 //ولاية منوبة// مرناقية 5 / طبربة 11 / شواط 4 / جديدة 3 / البطان 8 / برج العامري 7 / منوبة 5 / //ولاية الكاف// الدهماني 2 / تاجروين 2 / الجريصة 2 / نبر 8 / واد ملاق 4 / السرس 3 / القصور 3 / القلعة الخصبة 3 / ساقية سيدي يوسف 4 / الكاف المحطّة /5 الكاف المدينة 4 / "كلم 13" 3 /