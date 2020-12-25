دورة قطر الدولية : بداية متعثرة للمنتخب التونسي امام نظيره القطري

وات - خسر المنتخب التونسي لكرة اليد امام نظيره القطري 30-33 في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة في الدوحة لحساب اليوم الاول لدورة قطر الدولية ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال مصر 2021.
وتشهد الدورة مشاركة اربعة منتخبات هي قطر وتونس واسبانيا والارجنتين.
وسيواجه السباعي التونسي في المباراة الثانية منتخب اسبانيا يوم الاحد على ان يختتم مشاركته بملاقاة منتخب الارجنتين يوم الثلاثاء.
وتندرج المشاركة في هذه الدورة ضمن التحضير لمونديال مصر المقرر من 13 الى 31 جانفي المقبل.
وسيخوض المنتخب التونسي الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات بولونيا والبرازيل واسبانيا على النحو الاتي :
يوم 15 جانفي 2021 س 20 و30 / تونس - بولونيا
يوم 17 جانفي 2021 س 18/ تونس البرازيل
يوم 19 جانفي 2021 س 18/ تونس - اسبانيا.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وتشهد الدورة مشاركة اربعة منتخبات هي قطر وتونس واسبانيا والارجنتين.
وسيواجه السباعي التونسي في المباراة الثانية منتخب اسبانيا يوم الاحد على ان يختتم مشاركته بملاقاة منتخب الارجنتين يوم الثلاثاء.
وتندرج المشاركة في هذه الدورة ضمن التحضير لمونديال مصر المقرر من 13 الى 31 جانفي المقبل.
وسيخوض المنتخب التونسي الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات بولونيا والبرازيل واسبانيا على النحو الاتي :
يوم 15 جانفي 2021 س 20 و30 / تونس - بولونيا
يوم 17 جانفي 2021 س 18/ تونس البرازيل
يوم 19 جانفي 2021 س 18/ تونس - اسبانيا.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 217588