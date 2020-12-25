دورة قطر الدولية : بداية متعثرة للمنتخب التونسي امام نظيره القطري

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خسر المنتخب التونسي لكرة اليد امام نظيره القطري 30-33 في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة في الدوحة لحساب اليوم الاول لدورة قطر الدولية ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال مصر 2021.وتشهد الدورة مشاركة اربعة منتخبات هي قطر وتونس واسبانيا والارجنتين.وسيواجه السباعي التونسي في المباراة الثانية منتخب اسبانيا يوم الاحد على ان يختتم مشاركته بملاقاة منتخب الارجنتين يوم الثلاثاء.وتندرج المشاركة في هذه الدورة ضمن التحضير لمونديال مصر المقرر من 13 الى 31 جانفي المقبل.وسيخوض المنتخب التونسي الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات بولونيا والبرازيل واسبانيا على النحو الاتي :يوم 15 جانفي 2021 س 20 و30 / تونس - بولونيايوم 17 جانفي 2021 س 18/ تونس البرازيليوم 19 جانفي 2021 س 18/ تونس - اسبانيا.