تأجيل الدورة 35 لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل بنابل

قررت الهيئة المديرة لجمعية مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل بنابل تأجيل الدورة 35 لهذه التظاهرة إلى موعد لاحق، وذلك توقيا من انتشار فيروس كورونا.وأعلن المنظمون، في بلاغ، أن تواصل الأزمة الصحية العالمية لفيروس كوفيد 19 حال دون تنظيم التظاهرة في موعدها رغم القيام بكل الإجراءات الإدارية والتدابير التنظيمية لحسن سير الدورة في أحسن الظروف.وجاء في البلاغ ذاته، أن الهيئة المديرة قررت تأجيل هذه الدورة التزاما بالتدابير المضمّنة بالبروتوكول الصحي الأخير الصادر عن وزارة الشؤون الثقافية وكذلك استنادا لرأي اللجنة الصحية الوطنية والسلط الجهوية بنابل، خاصة أمام استحالة توفير الإمكانيات اللوجستية لتأمين العروض في ظروف صحيّة آمنة.