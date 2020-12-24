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تمركز كتل هوائية باردة بداية من اخر نهار غد الجمعة وحتى الاحد 27 ديسمبر 2020

Publié le Jeudi 24 Decembre 2020 - 17:04 قراءة: 0 د, 35 ث
يتسم الوضع الجوي، بداية من آخر نهار غد الجمعة والى غاية الاحد 27 ديسمبر 2020، بتمركز كتل هوائية باردة على البلاد التونسية تساهم في نزول امطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ثم تشمل محليا الوسط والجنوب، وفق نشرة متابعة للوضع الجوي اصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي، الخميس.

وتكون الامطار، حسب المعهد، غزيرة بالشمال الغربي مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة باغلب الجهات إذ تتراوح القصوى منها بين 8 و13 درجة ولا تتجاوز 6 درجات بالمرتفعات أما الصغرى منها فتكون يوم الاحد بين درجتين تحت الصفر ودرجتين بالمناطق الغربية وبين 4 و7 درجات ببقية الجهات كما ينتظر تساقط الثلوج يوم السبت 26 ديسمبر الجاري بالمناطق الغربية التي يتجاوز ارتفاعها 800 مترا خاصة بولايات جندوبة والكاف وسليانة والقصرين


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