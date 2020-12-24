سوسة: الاذن بالاحتفاظ بصاحب الشركة التونسية التي وردت شحنة من مادة الدرع الفاسدة وبموظفة بمصلحة المراقبة الصحية للنباتات

وات -

أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة1 وناطقها الرسمي، جابر الغنيمي، اليوم الخميس، بأن النيابة العمومية بهذه المحكمة، أذنت مساء أمس الاربعاء، بالاحتفاظ بصاحب الشركة التونسية التي قامت بعملية توريد شحنة من مادة الدرع الفاسدة عبر ميناء سوسة التجاري، وكذلك بموظفة تعمل بمصلحة المراقبة الصحية للنباتات بالميناء.وأوضح الغنيمي، في تصريح لـ(وات)، ان المحتفظ بهما مازالا على ذمة باحث البداية، وذلك في انتظار إحالة محضر الأبحاث على أنظار النيابة العمومية بسوسة، التي ستتخذ ما تراه مناسبا لاحقا، وفق تعبيره.يذكر ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة1، كلفت بتاريخ 22 ديسمبر الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة، بالبحث العاجل في موضوع استيراد شركة تونسية شحنة من مادة الدرع الفاسدة، وإجراء المعاينات والتساخير والسماعات اللازمة، وذلك بناء على شكاية واردة من الإدارة العامة للديوانة التونسية مفادها توريد شحنة من هذه المادة امن الهند قدرها 72 طنا، لا تستجيب للشروط والمواصفات الصحية.