النادي الافريقي - تعيينات جديدة في فرع كرة القدم

وات -

اعلن النادي الافريقي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن تعيين حسن الخلصي رئيسا لفرع كرة القدم لصنفي الاكابر والنخبة.كما تم تعيين اسامة بن يونس مرافقا لفريق الاكابر والهادي البياري مستشارا فنيا ومحمد الهادي النجار رئيسا لفرع كرة القدم للشبان.واشار النادي الافريقي الى انه تم تعيين لطفي الرويسي مستشارا فنيا لدى الهيئة المديرة مكلفا التقييم والمتابعة.