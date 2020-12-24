النادي الافريقي - تعيينات جديدة في فرع كرة القدم

وات - اعلن النادي الافريقي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن تعيين حسن الخلصي رئيسا لفرع كرة القدم لصنفي الاكابر والنخبة.
كما تم تعيين اسامة بن يونس مرافقا لفريق الاكابر والهادي البياري مستشارا فنيا ومحمد الهادي النجار رئيسا لفرع كرة القدم للشبان.
واشار النادي الافريقي الى انه تم تعيين لطفي الرويسي مستشارا فنيا لدى الهيئة المديرة مكلفا التقييم والمتابعة.
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كما تم تعيين اسامة بن يونس مرافقا لفريق الاكابر والهادي البياري مستشارا فنيا ومحمد الهادي النجار رئيسا لفرع كرة القدم للشبان.
واشار النادي الافريقي الى انه تم تعيين لطفي الرويسي مستشارا فنيا لدى الهيئة المديرة مكلفا التقييم والمتابعة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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