نابل: محاولة خلع 5 مساجد بمدينة قربة

وات - تعرّضت 5 مساجد بمدينة قربة من ولاية نابل خلال الليلة الفاصلة بين أمس الثلاثاء واليوم الاربعاء لمحاولة خلع من قبل مجهولين، وفق ما أكده معتمد قربة، منير الغريبي، في تصريح لـ (وات).
وأوضح المصدر ذاته، أنه استعصى على مؤذني هذه المساجد فجر اليوم الاربعاء فتح الابواب للدخول لأداء صلاة الفجر بسبب عمليات التخريب التي طالت أبواب المساجد والمتمثلة في وجود مادة لاصقة في أقفال الأبواب أو مفاتيح مكسرة بداخلها.
وأشار الغريبي، إلى أنه تم فتح المساجد وإقامة صلاة الفجر في وقتها، مبينا أن الابحاث لا تزال متواصلة من قبل قوات الامن للتعرف على هوية الأشخاص الذين قاموا بهذه العملية.
وللإشارة فقد جدت هذه الحادثة في نفس التوقيت بمساجد سيدي عبد الرحمان، والروضة، وبولعابة، والقبلي، والفتح.
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وأوضح المصدر ذاته، أنه استعصى على مؤذني هذه المساجد فجر اليوم الاربعاء فتح الابواب للدخول لأداء صلاة الفجر بسبب عمليات التخريب التي طالت أبواب المساجد والمتمثلة في وجود مادة لاصقة في أقفال الأبواب أو مفاتيح مكسرة بداخلها.
وأشار الغريبي، إلى أنه تم فتح المساجد وإقامة صلاة الفجر في وقتها، مبينا أن الابحاث لا تزال متواصلة من قبل قوات الامن للتعرف على هوية الأشخاص الذين قاموا بهذه العملية.
وللإشارة فقد جدت هذه الحادثة في نفس التوقيت بمساجد سيدي عبد الرحمان، والروضة، وبولعابة، والقبلي، والفتح.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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