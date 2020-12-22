بنزرت: اتخاذ قرار اخلاء منزلين بمنطقة جبل الرصف بماطر من المتساكنين اثر التاكد من وجود خطر انزلاق حجري

وات -

افاد رئيس اللجنة المحلية لتنظيم النجدة معتمد ماطر توفيق نويرة، انه تقرر عقب التنسيق مع رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت محمد قويدر، اخلاء منزلين بمنطقة "جبل الرصف" من متساكنيهما، في انتظار معالجة اشكاليات ومخاطر الانزلاقات الحجرية المحدقة بالمباني السكنية الواقعة اسفل الجبل.واوضح المصدر ذاته ل(وات) ان فريقا متكاملا تولى معاينة المنحدر الحجري ولاسيما الصخرة المتواجدة في منحدر جبل الرصف والتى تشكل خطرا على المتساكنين بالمنطقة، واتخاذ قرار اخلاء منزلين متواجدين في مرمى المنحدر الحجري وغلق الممرات المتاخمة لسفح المنحدر، بالتوازي مع تسريع اجراءات القيام بدراسة فنية لتحديد نوعية التدخل وتامين المتساكنين والمارة بالمنطقة.يشار الى ان الفريق الذي الذي قام بعملية المعاينة تضمن ممثلي اللجنة المحلية لمجابهة الموارث وتنظيم النجدة ضم ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني ورئيس بلدية ماطر ورئيسي فرقة الحماية المدنية ومركز الشرطة البلدية ورئيس مصلحة الاشغال ببلدية ماطر وممثلي الادارة الجهوية للتجهيز والمندوبية الجهوية للفلاحة طارق