بطولة شمال افريقيا للاواسط - تعادل المنتخب التونسي مع نظيره المغربي صفر لصفر

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تعادل المنتخب التونسي للاواسط اليوم بملعب حمادي العقربي برادس مع نظيره المغربي بنتيجة صفر لصفر في الجولة الثالثة من بطولة افريقيا للاواسط من الدورة الرتشيحية لكاس امم افريقيا ( موريتانيا 2021) وفي مباراة ثانية فاز المنتخب الليبي اليوم بملعب باردوعلى نظيره الجزائري بنتيجة 1 - صفر ويذكر ان المنتخب المصري خرج من البطولة بعد ان لحقت لاعبيه عدة اصابات كورونا حرمته من تسجيل 15 لاعبا على ورقة مقابلتيه ليبيا و تونس وقد عاد اول امس الى القاهرة الترتيب نقاط لعب 1- المغرب 4 2 2- ليبيا 3 1 3- تونس 2 2 4- الجزائر 1 3 ويذكر ان منتخبين اثنين يترشحان الى النهائيات الافريقية العام المقبل في موريتانيا وانحصر التنافس على بطاقتي التاهل بين منتخبات تونس وليبيا والمغرب بينما انهى المنتخب الجزائري للاواسط مشاركته في البطولة برصيد نقطة واحدة من تعادل مع منتخب تونس وهزيمتين امام منتخبي المغرب و ليبيا.ملاحظة : لم يتم اعتبار المقابلتين التي شارك فيهما منتخب مصر المنسحب.