الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 21 ديسمبر 2020

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نابل: تسجيل حالة وفاة و140 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت ولاية نابل مساء أمس الاحد، حالة وفاة جديدة تعود لامرأة أصيلة معتمدية منزل تميم تبلغ من العمر 53 سنة توفيت بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 230 حالة وفاة، وذلك حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للادارة الجهوية للصحة بنابل كما تم تسجيل 140 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا وذلك على إثر إجراء 349 تحليلا مخبريا من طرف المخابر العامة والخاصة للتقصي حول الفيروس ليترفع عدد الحالات النشيطة أي التي لا تزال حاملة للفيروس إلى 1104 حالة وأفاد مصدر مسؤول بالإدارة الجهوية للصحة بنابل في تصريح لمراسلة (وات)، أنه من بين الحالات الأخيرة المسجلة 9 إصابات في صفوف الاطار التربوي والاداري و العملة بحضانة أطفال بمعتمدية قربة تضم 24 طفلا وستستأنف هذه الحضانة عملها بعد العطلة ويرتفع بذلك مجموع الاصابات المؤكدة بالجهة منذ بداية الجائحة ليبلغ 7902 حالة من بينها 6568 حالة تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد في حين بلغ عدد المرضى المقيمين بالمؤسسات الصحية 64 حالة.