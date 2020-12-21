النجم يختتم تحضيراته للقاء المقاولون العرب - حصة تدريبية اخيرة على ملعب المباراة وفحوصات كشف كوفيد-19

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يواصل النجم الساحلي استعداداته لمباراته المرتقبة يوم الثلاثاء امام المقاولون العرب المصري في اطار ذهاب الدور السادس عشر الاول لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم حيث سيجري الفريق مساء الاثنين بملعب المباراة الرئيسي حصته التدريبية الاخيرة في نفس توقيت المقابلة (الساعة 17 بتوقيت تونس).كما خضع افراد بعثة النجم الساحلي صباح الاثنين الى اختبارات كوفيد-19 تحت اشراف طبيب الاتحاد الافريقي لكرة القدم.يذكر ان قائمة النجم الساحلي ضمن اللاعبين الاتي ذكرهم : رامي القابسي - وليد كريدان - ايمن المثلوثي - صالح الحرابي - عبد الرزاق بووزرة - عمر كوناطي - صدام بن عزيزة - مرتضى بن وناس - وجدي كشريدة - غفران النوالي - ياسين الشيخاوي - سليم بوخنشوش - مالك بعيو - امين بن عمر - دراوين غونزاليس - اسامة عبيد - عبد الله داغو - فرج القرماني - وضاح الزايدي - رضوان زردوم - ايمن الصفاقسي - سليمان كوليبالي - فخري العوجي.