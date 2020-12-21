النجم يختتم تحضيراته للقاء المقاولون العرب - حصة تدريبية اخيرة على ملعب المباراة وفحوصات كشف كوفيد-19

وات - يواصل النجم الساحلي استعداداته لمباراته المرتقبة يوم الثلاثاء امام المقاولون العرب المصري في اطار ذهاب الدور السادس عشر الاول لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم حيث سيجري الفريق مساء الاثنين بملعب المباراة الرئيسي حصته التدريبية الاخيرة في نفس توقيت المقابلة (الساعة 17 بتوقيت تونس).
كما خضع افراد بعثة النجم الساحلي صباح الاثنين الى اختبارات كوفيد-19 تحت اشراف طبيب الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
يذكر ان قائمة النجم الساحلي ضمن اللاعبين الاتي ذكرهم : رامي القابسي - وليد كريدان - ايمن المثلوثي - صالح الحرابي - عبد الرزاق بووزرة - عمر كوناطي - صدام بن عزيزة - مرتضى بن وناس - وجدي كشريدة - غفران النوالي - ياسين الشيخاوي - سليم بوخنشوش - مالك بعيو - امين بن عمر - دراوين غونزاليس - اسامة عبيد - عبد الله داغو - فرج القرماني - وضاح الزايدي - رضوان زردوم - ايمن الصفاقسي - سليمان كوليبالي - فخري العوجي.
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كما خضع افراد بعثة النجم الساحلي صباح الاثنين الى اختبارات كوفيد-19 تحت اشراف طبيب الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
يذكر ان قائمة النجم الساحلي ضمن اللاعبين الاتي ذكرهم : رامي القابسي - وليد كريدان - ايمن المثلوثي - صالح الحرابي - عبد الرزاق بووزرة - عمر كوناطي - صدام بن عزيزة - مرتضى بن وناس - وجدي كشريدة - غفران النوالي - ياسين الشيخاوي - سليم بوخنشوش - مالك بعيو - امين بن عمر - دراوين غونزاليس - اسامة عبيد - عبد الله داغو - فرج القرماني - وضاح الزايدي - رضوان زردوم - ايمن الصفاقسي - سليمان كوليبالي - فخري العوجي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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