الرابطة الاولى - فوز النادي الافريقي على شبيبة القيروان

وات - فاز النادي الافريقي اليوم بالقيروان على شبيبة القيروان بنتيجة 2-1 في مباراة متاخرة لحساب الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم وسجل ياسين الشماخي هدفي النادي الافريقي د78 من ضربة جزاء ود83 بينما جاء هدف السبق لشبيبة القيروان في د21 عن طريق عمر بوراوي ورفع النادي الافريقي رصيده الى 4 نقاط في المركز الثاني بمعية 5 فرق فيما يحتل فريق شبيبة القيروان الذي التحق برابطة المحترفة الاولى معوضا فريق هلال الشابة .
وكان فريق الشبيبة فاز بالبطولة المصغرة دورة "الباراج" .
وتحتل الشبيبة المركز 12 في ترتيب البطولة من مباراة واحدة بمعية اتحاد المنستير والنادي البنزرتي بلا رصيد وتنقصها مباراة مع الاولمبي الباجي .
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وكان فريق الشبيبة فاز بالبطولة المصغرة دورة "الباراج" .
وتحتل الشبيبة المركز 12 في ترتيب البطولة من مباراة واحدة بمعية اتحاد المنستير والنادي البنزرتي بلا رصيد وتنقصها مباراة مع الاولمبي الباجي .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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