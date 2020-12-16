الرابطة الاولى - فوز النادي الافريقي على شبيبة القيروان

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فاز النادي الافريقي اليوم بالقيروان على شبيبة القيروان بنتيجة 2-1 في مباراة متاخرة لحساب الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم وسجل ياسين الشماخي هدفي النادي الافريقي د78 من ضربة جزاء ود83 بينما جاء هدف السبق لشبيبة القيروان في د21 عن طريق عمر بوراوي ورفع النادي الافريقي رصيده الى 4 نقاط في المركز الثاني بمعية 5 فرق فيما يحتل فريق شبيبة القيروان الذي التحق برابطة المحترفة الاولى معوضا فريق هلال الشابة .وكان فريق الشبيبة فاز بالبطولة المصغرة دورة "الباراج" .وتحتل الشبيبة المركز 12 في ترتيب البطولة من مباراة واحدة بمعية اتحاد المنستير والنادي البنزرتي بلا رصيد وتنقصها مباراة مع الاولمبي الباجي .