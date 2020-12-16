سليانة : جرحى الرش يغلقون الطريق الرئيسية أمام مقر الولاية ويشعلون العجلات المطاطية تنديدا بمماطلة السلط المعنية لمطالبهم

وات -

عمد، اليوم الأربعاء، عدد من جرحى الرش بولاية سليانة، إلى غلق الطريق الرئيسية أمام مقر الولاية، وإشعال العجلات المطاطية، تنديدا بمماطلة السلط المعنية لمطالبهم منذ أكثر من 20 يوما، تاريخ دخولهم في اعتصام مفتوح أمام مقر الولاية.وقال المتحدث باسم المحتجين "فلاح المنصوري"، في تصريح لـ"وات"، أن مطالبهم تتمثل أساسا في اصدار عفو خاص من رئاسة الجمهورية على السجين وجريح الرش "أيمن البهلي"، الذي سجن على خلفية تدوينة، فضلا عن ضمان العلاج لجميع الجرحى، وتشغيل بقية المصابين بالقائمة وترسيم المتعاقدين بشركة النقل.وطالب ذات المتحدث، بضرورة محاسبة ومعاقبة كل من تورط في أحداث الرش من مسؤولين وغيرهم، نظرا لما تسببت فيه من أضرار كبيرة لأبناء الجهة، أسفرت عن وفاة بعضهم وإصابة آخرين بالعمى وبأمراض مختلفة، مؤكدا الى ضرورة جبر الضرر المادي والمعنوي للجرحى وتطبيق كل الوعود السابقة.