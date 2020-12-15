الجامعة الوطنية للبلديات التونسية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تمضيان اتفاقية تمويل لفائدة البلديات التونسية

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أمضت كل من الجامعة الوطنية للبلديات التونسية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تمويل لفائدة البلديات التونسية بقيمة 60 ألف أورو.وقد أمضى على الاتفاقية من الجانب التونسي رئيس الجامعة عدنان بوعصيدة ومن الجانب الألماني سفير ألمانيا لدى تونس بيتر بروغل.وتهدف الاتفاقية، إلى تعزيز قدرات الجامعة الوطنية للبلديات التونسية في مجالات اللامركزية والرقمنة ومشاركة المواطنين، وإنشاء المزيد من فضاءات المواطن بالبلديات.وبين عدنان بوعصيدة، أن اتفاقية التمويل تندرج في إطار مشروع يمتد على ثلاث سنوات، وستمكن بالخصوص من إنشاء خلية صلب الجامعة الوطنية، تتضمن عددا من الخطط الإستراتيجية تعنى بإحداث تطورات واضحة على مستوى البلديات والخدمات المسداة للمواطنين.وأضاف أنه بفضل هذا التمويل الألماني، ستتمكن الجامعة الوطنية من انتداب خبراء في هذه الخطط الإستراتيجية، التي تتعلق بالخصوص بخطة مستشار في رقمنة الخدمات وتطوير العمل العمومي، وخطة مستشار في الخدمات البلدية، ومختص في الشبكات البلدية والمقاربات التشاركية.وعبر عن أسفه لما تعانيه أغلب البلديات من محدودية في الموارد البشرية والمادية، ومن أساليب إدارة محلية غير فعالة، ملاحظا أن هذا الخلل أحدث ضررا كبيرا في هذه المرحلة الراهنة التي اتسمت بارتفاع المطالب المحلية، وهو ما يقتضي تفعيل مشاركة المواطنين باعتبارها مقاربة لا غنى عنها في العمل المحلي.ومن أجل التغلب على معوقات العمل البلدي، أفاد بوعصيدة بأن الجامعة الوطنية ستقوم بإطلاق جملة من الأنشطة لفائدة منظوريها، تقوم على تنفيذ خدمات مساعدة ودعم وتشبيك العلاقات والتكوين في المؤسسات الوطنية، وكذلك لفائدة شركائها الفنيين والماليين الدوليين لاسيما من أجل تسهيل تنسيق وتنفيذ مختلف البرامج.من جانبه، أشاد الدبلوماسي الألماني بالجهود التي تبذلها الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، للمساهمة في استكمال مسار اللامركزية والرقمنة، فضلا عن إضفاء المزيد من النجاعة والشفافية على الخدمات البلدية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تمثل خطوة هامة في سياق مكافحة الفساد وتكريس الحوكمة الرشيدة.تجدر الإشارة، إلى أن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية تحصلت أثناء حفل الإمضاء على اتفاقية التمويل، على أجهزة إعلامية من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، قصد تيسير عمل الجامعة، خاصة في ظل هذا الوضع الصحي الدقيق، وهي عبارة عن 80 حاسوبا لوحيا مزودا بمنظومتين لعقد المؤتمرات بتقنية التواصل عن بعد.