مدنين : تجمّعات وسط معتمدية بني خداش في انتظار وصول جثمان ضحية اشتباكات بين عدد من أهالي المنطقة ومنطقة دوز

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يتجمّع منذ صباح اليوم عديد المواطنين من ابناء معتمدية بني خداش وسط المدينة في انتظار وصول جثمان الفقيد الشاب نوفل السعداوي الذي ذهب ضحية أعمال العنف والاشتباكات التي جدت مساء يوم أمس الأحد قرب منطقة العين السخونة محل النزاع العقاري منذ سنوات بين بني خداش من ولاية مدنين ودوز من ولاية قبلي .وتتمركز عديد الوحدات الامنية في مدخل المدينة تحسّبا لأيّة ردود أفعال أو تحركات في ظل حالة الاحتقان التي تصاعدت مع حالة الوفاة والعدد الكبير للمصابين الذين خلّفتهم تلك المواجهات التي بلغت أشدّها مساء يوم الاحد ما جعل اغلب المواطنين يدعون الى ضرورة التعجيل في البت قضائيا في الارض محل النزاع لوضع حد لهذه الوضعية وفي غياب ذلك لا يمكن لابواب التفاوض أو الحوار بين العقلاء من المنطقتين أن تمتصّ الغضب وأن تضع حدّا لموجة الاحتقان وتنامي العنف حسب قولهم.تاتي هذه الوضعية وسط ترقب من زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى المنطقة لامتصاص غضب الشارع وللتهدئة بعد أن زار صباح اليوم منطقتي "العين السخونة" و" بئر سلطان" حيث التقى بممثلين عن السلط الجهوية والمحلية ومجموعة من المسؤولين عن القوات الامنية والعسكرية، داعيا واليي مدنين وقبلي والمعتمدين الى جمع حكماء ممثّلين عن المنطقتين لحلّ المشكل سلميا دون تدخّل القوات الامنية والعسكرية والرجوع الى ذوي الرشد والعقل حسب قوله.ودعا رئبيس الجمهورية الى اجتماع بوفدين وإبرام صلح بين الجانبين مؤكدا ضرورة القضاء على اسباب الفرقة وتحقيق الاندماج بين المواطنين والعمل على تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي .وشدّد سعيّد على ان تونس دولة واحدة ورئيس الجمهورية رمز وحدة الدولة ولا مجال للاقتتال بين التونسيين، داعيا الى بناء المستقبل بكل شعور عميق بالمواطنة والمساواة بين الجهات وبين المواطنين في الحقوق والواجبات.