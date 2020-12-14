   Cherifa Fadel - الليل  

الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية تدعو المواطنين إلى "الرفع من درجة اليقظة والحذر إزاء انتحال قراصنة صفة البنك المركزي التونسي

Publié le Lundi 14 Decembre 2020 - 07:05 قراءة: 0 د, 40 ث
دعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، المواطنين، إلى "الرفع من درجة اليقظة ومزيد الحذر"، وذلك على إثر رصد موجة تصيّد جديدة ينتحل فيها القراصنة صفة البنك المركزي التونسي، ويستهدفون حرفاءها، "بهدف سرقة معطياتهم الخاصة، في مرحلة أولى، ثم سرقة الأموال، في مرحلة ثانية".

وأوضحت الوكالة في بلاغ لها اليوم الأحد، أن القراصنة يتولون في حملة التصيّد المذكورة، "حث حرفاء البنك المركزي التونسي على الدخول إلى رابط مشبوه، يُحيل بدوره إلى صفحة زائفة ومشبوهة على موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك"، تنتحل صفة هذه المؤسسة المالية".


وفي هذا السياق، ذكّرت وكالة السلامة المعلوماتية، مستعملي الشبكات المعلوماتية والأنترنات ومواقع التواصل الإجتماعي، بضرورة "اجتناب الإدلاء بأي معطى خاص أو شخصي"، مشددة على وجوب "التأكد في كل مرة، من مصداقية الصفحات التي يتم الولوج إليها، ومن صحة الأخبار المتداولة، وذلك بالرجوع إلى المصادر الرسمية، لاستيقاء المعلومة والتأكد من صحتها".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 216868



En continu

Toutes les news
.

الاثنين 14 ديسمبر 2020 | 29 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:06 14:46 12:21 07:24 05:51
14°
 17° % 67 :الرطــوبة
تونــس 11°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
17°-1119°-1219°-1320°-1419°-14
  • Avoirs en devises
    22740,4

  • (11 dec)
  • Jours d'importation
    158
  •              1 € = 3,30188 DT        1$ =2,73063 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 dec)   1544,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة