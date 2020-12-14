الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية تدعو المواطنين إلى "الرفع من درجة اليقظة والحذر إزاء انتحال قراصنة صفة البنك المركزي التونسي

دعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، المواطنين، إلى "الرفع من درجة اليقظة ومزيد الحذر"، وذلك على إثر رصد موجة تصيّد جديدة ينتحل فيها القراصنة صفة البنك المركزي التونسي، ويستهدفون حرفاءها، "بهدف سرقة معطياتهم الخاصة، في مرحلة أولى، ثم سرقة الأموال، في مرحلة ثانية".وأوضحت الوكالة في بلاغ لها اليوم الأحد، أن القراصنة يتولون في حملة التصيّد المذكورة، "حث حرفاء البنك المركزي التونسي على الدخول إلى رابط مشبوه، يُحيل بدوره إلى صفحة زائفة ومشبوهة على موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك"، تنتحل صفة هذه المؤسسة المالية".وفي هذا السياق، ذكّرت وكالة السلامة المعلوماتية، مستعملي الشبكات المعلوماتية والأنترنات ومواقع التواصل الإجتماعي، بضرورة "اجتناب الإدلاء بأي معطى خاص أو شخصي"، مشددة على وجوب "التأكد في كل مرة، من مصداقية الصفحات التي يتم الولوج إليها، ومن صحة الأخبار المتداولة، وذلك بالرجوع إلى المصادر الرسمية، لاستيقاء المعلومة والتأكد من صحتها".