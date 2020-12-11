الرابطة 1 - مباراة الاتحاد المنستيري والترجي الرياضي تستقطب الانظار

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تطوي بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم نهاية هذا الاسبوع جولتها الثانية التي تتصدرها مباراة الاتحاد المنستيري الفائز بمسابقة الكاس والترجي الرياضي المتوج بالبطولة في الموسم الماضي والتي سيخوضها الفريقان يوم الاحد بالمنستير تحت شعار التدارك بعد هزيمة الاول خارج قواعده امام النادي الصفاقسي 2-1 وتعادل الثاني على ارضه مع مستقبل سليمان 2-2.وينتظر ان تكون هذه المباراة شديدة التنافس بين طرفي الدور النهائي لكاس تونس الموسم الماضي الذي الت فيه الكلمة الاخيرة لابناء المدرب لسعد الشابي بثنائية نظيفة.وسيسعى نادي عاصمة الرباط الى تجديد فوزه على الفريق الضيف للتاكيد على قدرة الفريق على مواصلة لعب الادوار في هذا الموسم الجديد فيما سيحاول ابناء المدرب معين الشعباني العودة بنقاط الفوز لاستعادة ثقة الانصار بعد التعادل المخيب في الجولة الاولى.وبعد ان ركن الى الراحة الاجبارية في الجولة الافتتاحية في انتظار التعرف على هوية منافسه في اعقاب البطولة المصغرة يستهل النادي الافريقي الموسم الكروي الجديد باستضافة مستقبل الرجيش الوافد الجديد على الرابطة الاولى غدا السبت بملعب رادس في لقاء سيكون فيه الاسعد الدريدي في منافسة مباشرة مع مساعده السابق سعيد السايبي والمدرب الحالي لمستقبل الرجيش.وكان الوافد الجديد استهل السباق بقوة اثر فوزه بثنائية نظيفة على اتحاد تطاوين وسيحاول في الجولة الثانية تاكيد هذه الانطلاقة الجيدة مع الكبار وفي المقابل سيعمل النادي الافريقي رغم تواصل صعوباته المادية والادارية على اقتحام المسابقة بافضل طريقة ممكنة لتاكيد سعيه الى لعب دور بارز في موسم المائوية.ويتطلع النجم الساحلي بقيادة مدربه البرازيلي جورفان فييرا الى تحقيق فوزه الثاني على التوالي عندما يستضيف بحمام سوسة فريق نجم المتلوي وذلك بعد تغلبه في الجولة الافتتاحية على مضيفه النادي البنزرتي 2-1 فيما سيحاول نجم المتلوي الذي تعادل في الجولة الاولى مع اتحاد بن قردان 0-0 تحقيق نتيجة ايجابية تمكنه من مواصلة العمل في ظروف حسنة.ويستضيف اتحاد بن قردان يوم السبت مستقبل سليمان العائد في الجولة الاولى بتعادل ثمين من خارج القواعد امام حامل اللقب الترجي الرياضي 2-2 في لقاء سيحاول فيه كل فريق تسجيل فوزه الاول في الموسم.ويرنو الملعب التونسي عندما يستضيف النادي البنزرتي يوم الاحد الى الخروج بنقاط الفوز لتدارك التعادل المخيب في الجولة الاولى على ارضه امام الاولمبي الباجي 2-2 فيما سيسعى نادي عاصمة الجلاء الى تدارك هزيمة ثانية على التوالي من شانها ان تؤثر سلبا على معنويات اللاعبين.ويدخل اتحاد تطاوين مباراته مع النادي الصفاقسي بنية تدارك هزيمة الجولة الافتتاحية امام الوافد الجديد على قسم النخبة لكن مهمته لن تكون سهلة باعتبار وان منافسه اظهر استعدادات طيبة في بداية هذا الموسم بعد ترشحه باميتاز الى الدور الثاني من منافسات رابطة الابطال الافريقية وعقب فوزه الخميس الماضي على الاتحاد المنستيري في الجولة الافتتاحية للبطولة وهو عاقد العزم تحت قيادة مدربه انيس بوجلبان على مواصلة مسيرته بثبات.وستكون الجولة الثانية على غرار الاولى منقوصة من مباراة الاولمبي الباجي ومنافسه الذي سيتم التعرف عليه يوم الاحد القادم في ختام البطولة المصغرة التي اقرتها الجامعة التونسية لكرة القدم لسد الشغور في الرابطة الاولى بعد تعليق نشاط فريق هلال الشابة.