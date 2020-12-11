وفاة شخصين واصابة اخرين في حادث مرور بالطريق الرابطة بين الحامة ومطار قابس-مطماطة

وات -

أفاد مصدر مسؤول من قاعة العمليات بالادارة الجهوية للحماية المدنية بقابس (وات) ان شخصين (احدهما عسكري) توفيا صباح اليوم الجمعة في حادث مرور جد بالطريق الرابطة بين الحامة ومطار قابس - مطماطة.وبين المصدر ذاته ان احدهما قد توفي على عين المكان، فيما فارق الاخر (العسكري) الحياة بعد وصوله الى المستشفى المحلي بالحامة، واشار الى اصابة شخصين اخرين (مدني وعسكري)، وتعتبر اصابتهما "متفاوتة الخطورة"، وفق ذات المصدر واوضح ان الحادث تمثل في اصطدام سيارة تاكسي بسيارة اخرى، واشار الى ان اعوان الحماية المدنية بالحامة والحرس الوطني وأعوان الصحة العمومية بالمنطقة قاموا بنجدة المصابين مر