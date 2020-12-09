بنزرت: متابعة سير تنفيذ مشروع البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت الكبرى

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انتظمت، اليوم الأربعاء، بمقر ولاية بنزرت جلسة عمل خصصت لمتابعة سير تنفيذ مشروع البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت الكبرى، بإشراف والي الجهة، محمد قويدر، وحضور لجنة القيادة الخاصة بالمشروع برئاسة، ذكرى الغربي، وممثلي السلط المحلية من معتمدين، ورؤساء وأعضاء مجالس بلدية، والإدارات والمصالح الفنية المتدخلة، وممثلين عن المجتمع المدني.وأكدت رئيسة لجنة القيادة الخاصة بالمشروع، ذكرى الغربي، بالمناسبة، على تقدم انجاز العديد من عناصر المشروع، لاسيما منها المتعلقة بتدعيم البنية الاساسية الخاصة بشبكات تصريف المياه المستعملة والمتعلقة أيضا بالتلوث الصناعي على غرار المجهود المبذول من قبل مصنع اسمنت بنزرت لازالة كل اشكال التلوث المبرمجة في اطار المشروع والبالغة اعتماداتها حوالي 32.7 مليون دينار(10ملايين أورو).وبيّنت انه سيتم مطلع السنة المقبلة 2021 نشر اعلانات طلبات العروض الخاصة بتهذيب وتوسعة وتجديد 300 كلم من شبكات التطهير، بينما حدد اعلان طلبات العروض الخاصة بـ11 قرية محيطة بمنطقة تدخل البرنامج، لشهر مارس المقبل، ومن المبرمج أن يتم الانتهاء خلال شهر جانفي المقبل من الدراسات الخاصة بميناء الصيد البحري بمنزل عبد الرحمان، فيما ينتظرمشروع اعادة تهيئة وتجديد محطات تطهير بكل من بنزرت ومنزل بورقيبة وماطر نشر اعلان طلب العروض في غضون جوان المقبل من سنة 2021.ولاحظت رئيسة لجنة القيادة الخاصة بالمشروع انه تم رصد 2،5مليون دينار لتمويل مجموعة مشاريع مجتمعية داعمة للمشروع توعويا وتحسيسيا وايضا في مجال الفلاحة البيولوجية يبلغ عددها 12مشروعا .من جانبه، شدّد والي بنزرت على اهمية نقل تجربة مصنع اسمنت بنزرت في ازالة التلوث لبقية المصانع المبرمجة في اطار المشروع ككل والبالغ اعتماداته بحوالي 270 مليون دينار ومنها مصنعي الفولاذ والستير، داعيا الى ايلاء عنصر التطهير الاولوية في التدخلات المبرمجة ومعالجة مكامن التلوث الصناعي خاصة وايضا التلوّث الناجم عن التوسع العمراني.يذكر ان البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت يندرج في إطار مبادرة أفق 2020 (H2020)التي تم إطلاقها سنة 2005 بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لمسار برشلونة، ويهدف الى النهوض بالبنية التحتية البيئية وتحسين نوعية الحياة والتصرف المستديم في الموارد الطبيعية وحماية المنظومة الإيكولوجية الهشة ببحيرة بنزرت والمناطق المجاورة لها وضمان تنمية مستدامة بالمنطقة، ويشتمل على مُكوّنتين تتعلق الاولى بالاستثمار في البنية التحتيــة البيئيــة والثانية بدعم إدارة البرنامج واستدامــة نتائجه وحددت مدة إنجـازه بـ5 سنوات(إلى غاية ديسمبر 2023).