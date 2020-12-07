سيدي بوزيد : عدد من أهالي منطقة الأبيض يغلقون بئرين عميقتين تزودان ولاية صفاقس بالماء الصالح للشرب

وات -

أقدم، اليوم الاثنين، عدد من أهالي منطقة الأبيض من معتمدية جلمة بولاية سيدي بوزيد، على إغلاق بئرين عميقتين بالجهة مخصصتان لتزويد ولاية صفاقس بالماء الصالح للشرب.ويطالب الأهالي، حسب ما بيّنه "بلال مرايدي"، أحد المحتجين من اهالي المنطقة، لـ(وات)، بإعلان منطقة الأبيض معتمدية، وتعميم الماء الصالح للشرب على كل متساكنيها، مشيرا الى افتقار 1200 عائلة للماء بالمنطقة، فضلا عن المطالبة بتوسعة المناطق السقوية وايجاد حل جذري لملف كهربة الآبار.يشار إلى ان منطقة الأبيض، تقع شمال ولاية سيدي بوزيد، وتضم 4 عمادات، وهي الأبيض، والعضلة، وباطن الغزال الشمالية، وباطن الغزال الجنوبية.كما تضم 17 ألف ساكن وتمتد على مساحة 277 كلم مربع.