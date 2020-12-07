كرة اليد - المنتخب التونسي في تربص جديد من 7 الى 12 ديسمبر بمشاركة 20 لاعبا

وات -

وجه الاطار الفني للمنتخب التونسي لكرة اليد بقيادة المدرب سامي السعيدي الدعوة ل20 لاعبا للمشاركة في تربص تحضيري من 7 الى 12 ديسمبر الجاري بمدينتي نابل والحمامات.ويندرج التربص في اطار المرحلة الاخيرة من استعدادات السباعي التونسي لبطولة العالم المقبلة المقررة بمصر من 13 الى 31 جانفي المقبل.وسيشهد هذا التربص مشاركة لاعبين ينشطان خارج تونس هما الظهير الايسر اسامة الجزيري الذي انهى ارتباطاته مه نادي الاهلي المصري ومحمد رضا فراد بعد فسخ عقده مع نادي شباب اهلي دبي الاماراتي.من الترجي الرياضي : اسكندر زايد - يوسف معرف - اصيل النملي - حازم باشا - حازم مجدوب - محمد غازي مميش من نادي ساقية الزيت : مروان السوسي - غسان التومي - وائل المزوغي من النجم الساحلي : عصام رزيق - غازي بلغالي - بلال حمام - محمد امين درمول من النادي الافريقي : مروان مقايز - مصباح الصانعي من نسر طبلبة : فرج تقية ورامي الفقيه من جمعية الحمامات : اسلام الجبالي من الاهلي المصري : اسامة الجزيري من شباب اهلي دبي الاماراتي : محمد رضا فراد