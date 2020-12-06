البطولة المصغرة - فوز ثمين لقوافل قفصة

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كسب فريق قوافل قفصة ثلاث نقاط ثمينة في مستهل البطولة المصغرة من اجل تحديد الفريق الصاعد الى الرابطة 1 بعد تغلبه على اولمبيك سيدي بوزيد 2-1 اليوم الاحد بالكرم.وسجل حازم مبارك (37) وسامح بوحاجب (90 ز5 من ركلة جزاء) هدفي القوافل فيما جاء هدف اولمبيك سيدي بوزيد بواسطة علاء بن رمضان (59).وحسم التعادل (1-1) مباراة نادي حمام الانف وشبيبة القيروان التي اقيمت اليوم الاحد بقرطاج.وبادرت شبيبة القيروان بافتتاح التسجيل عن طريق محمد المطيري (12) من ركلة جزاء فيما عدل غيث الصغير النتيجة لفائدة نادي حمام الانف في الدقيقة 50.وتقام الجولة الثانية من البطولة المصغرة يوم الاربعاء القادم بلقاءي اولمبيك سيدي بوزيد ونادي حمام الانف وشبيبة القيروان وقوافل قفصة على ان تجرى الجولة الثالثة والاخيرة يوم الاحد القادم بمقابلتي قوافل قفصة ونادي حمام الانف من جهة وشبيبة القيروان مع اولمبيك سيدي بوزيد.