البرلمان يشرع في النظر في ميزانية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لسنة 2021

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شرع مجلس نواب الشعب، مساء اليوم السبت، في النظر في ميزانية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لسنة 2021، التي ضبطت النفقات المرصودة لها من قبل الحكومة في حدود 504ر26 ألف دينار مرسمة سنة 2020، وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي:- نفقات التأجير: 546ر13 الف دينر- نفقات التسيير : 5286 ألف دينار- نفقات التدخلات : 7672 ألف ديناروقد تم تخصيص مبلغ قدره 63 ألف دينار بعنوان تنظيم الانتخابات الجهوية وانتخابات جزئية بالبلديات، تم ترسيمه بمهمة النفقات الطارئة وغير الموزعة لسنة 2021 ،وسيتم اسناده الى الهيئة عند الإقتضاء.وتتوزع نفقات هيئة الانتخابات طبقا للفصل 20 من القانون الأساسي عدد 23 المتعلق بإحداثها الى ثلاثة أجزاء، وهي نفقات تسيير الهيئة ونفقات الانتخابات والاستفتاءات ونفقات التجهيز.