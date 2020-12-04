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نقابة القضاة التونسيين تعلن الإضراب العام المفتوح

Publié le Vendredi 04 Decembre 2020 - 20:50 قراءة: 0 د, 48 ث
أعلنت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين، مساء اليوم الجمعة، الإضراب العام المفتوح للقضاة، إثر "عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة يستجيب لتطلعات القضاة"، وفق ما جاء في بيان للنقابة.

وأوضحت النقابة في بيانها أن إضراب منظوريها يشمل أعمال النيابة العمومية والتحقيق والقضاء الجالس، مع استثناء مطالب الإفراج عن الموقوفين والمقدمة بشكل كتابي، وبطاقات الزيارة للموقوفين والمساجين.


من جهة أخرى، أكدت النقابة "حرصها على مواصلة الحوار والتفاوض مع رئاسة الحكومة"، وذلك قصد التوصل إلى "إمضاء اتفاق يتضمن حلولا جدية لمطالب القضاة"، والتي وصفها بيان النقابة بأنها "مطالب مشروعة".

وشدت على أن الاتفاق المرجو مع الحكومة يجب أن "يكفل دعم مكانة السلطة القضائية ودورها الجوهري في حفظ الحقوق والحريات ومكافحة الفساد والتصدي للإرهاب"، وفق نص البيان ودعت النقابة القضاة التونسيين إلى التكاتف والوحدة، وإلى الإيمان بأن "نضالاتهم مشروعة وأنها تؤسس أيضا لقضاء مستقل فعليا"، كما أنها نضالات تهدف "لبناء دولة ديمقراطية أساسها العدل و القانون".
وينفذ القضاة في تونس منذ أكثر من 3 أسابيع إضرابا متواصلا عن العمل بمختلف محاكم البلاد.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216311

Cartaginois2011  (South Africa)  |Vendredi 04 Decembre 2020 à 21h 11m |           
لن يقبل اي تونسي ان يتم ارتهان المرفق القضائي من قبل نقابة القضاة...المرفق القضائي هو مصلحة عليا،لا يحق لاحد تعطيله.....لنتصوّر لو اقدم المهندسون الذين كانوا في اضراب الى تعطيل المرافق العامة مثل تعطيل محطات الكهرباء،ومحطات ضخ المياه،و وحتى محطات تصفية الصرف الصحي،و مراكز تسيير المتروات و القطارات،و محطات البث الاذاعي والتلفزي وحتى مراكز الهواتف او الاعلامية....هل هذا معقول؟لا ولن يقبل به احد،و على راسهم الهياكل التمثيلية....لذلك على نقابة القضاة
ان تدرك ان تعطيل المرفق القضائي غير مقبول،وعلى وزير العدل التصرف،ولو بانتداب قضاة من الخريجين الجدد،و اقتطاع ايام الغياب،و ايقاف عن العمل لكل من يطول غيابه،ككل موظف اخر.....وهذا لا علاقة له البتة باستقلال القضاء



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