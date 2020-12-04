ولاية تونس: تسجيل 4 وفايات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال ال24 ساعة الماضية

وات -

سجلت ولاية تونس خلال ال24 ساعة المنقضية، 4 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع إجمالي الوفايات بالفيروس إلى 462 حالة منذ فتح الحدود يوم 27 جوان الماضي، وفق ما افاد المدير الجهوي للصحة طارق بن ناصر (وات) .كما تم، وفق ذات المصدر، تسجيل 57 اصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ العدد الاجمالي منذ فتح الحدود الى 4819 حالة منها 208 حالات مقيمة بالمستشفيات العمومية و159 حالة بالمصحات الخاصة، وبلغ عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس في ولاية تونس 3376 شخصا، في حين لايزال 981 شخصا حاملا للفيروس وذكر بن ناصر بضرورة التزام اكبر عدد ممكن من المواطنين بتطبيق البروتوكول الصحي للتقليص من عدد الاصابات، وبأهمية وعي المواطن والتزامه بالبروتوكول المتعلق بارتداد الكمامات واحترام مبدأ التباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين للحد من انتشار الفيروس بالإضافة إلى تجنب الازدحام ومختلف التجمعات التي من شأنها ان تتسبب في تطور الوضع الوبائي في البلاد.