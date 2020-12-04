وزارة الشؤون الدينية تعلن عن جملة من التدابير لحُسن تنفيذ قرار استئناف إقامة صلاة الجمعة

أعلنت وزارة الشؤون الدّينية عن جملة من التدابير، لحُسن تنفيذ القرار الحكومي المتعلق بفتح الجوامع لآداء صلاة الجمعة، بداية من اليوم 4 ديسمبر 2020.- تهوئة بيت الصلاة وتنظيفها وتهيئتها لاستقبال المصلين.- فتح الجوامع للعموم، 15 دقيقة قبل الأذان والخروج الفوري بعد الصلاة.- التخفيف في أداء الصلاة بما لا يتجاوز 10 دقائق للخطبتين والركعتين.- الوضوء بالبيت اعتبارا لتواصل غلق المواضئ.- إحضار السجّادة الخاصة.- ارتداء الكمامات الواقية.وأكدت وزارة الشؤون الدينية على وجوب احترام التباعد الجسدي، بما لا يقل عن متر بين المصلين، داعية كبار السنّ وأصحاب الأمراض المُزمنة ومن ظهرت عليه أعراض مشابهة لأعراض مرض الكورونا، إلى الامتناع تلقائيّا عن ارتياد الجامع، حفاظا على نفسه وعلى غيره وبما يحقّق نسبة الحضور المُقرّرة.كما جددت الدعوة إلى التقيّد بالتدابير الوقائيّة والالتزام بما قرّره البروتوكول الصحّي الخاص بالمعالم الدينية، تفاديا لغلقها في حالة عدم الالتزام بالضوابط.