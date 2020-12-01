شبيبة القيروان - تعيين مراد العقبي مدربا جديدا

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اعلنت شبيبة القيروان، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن تعيين مراد العقبي للإشراف على تدريب فريق أكابر كرة القدم بمساعدة المدرب محمود الدريدي وذلك خلفا للمدرب حافظ الحمزاوي.وكان العقبي عين في بداية شهر نوفمبر الماضي في خطة مدير رياضي لفرع كرة القدم.وتستعد شبيبة القيروان لخوض البطولة المصغرة من اجل تحديد الفريق الصاعد الى الرابطة الاولى الى جانب فرق نادي حمام الانف وقوافل قفصة واولمبيك سيدي بوزيد.وتستهل الشبيبة هذه الدورة بملاقاة نادي حمام الانف يوم الاحد القادم قبل التباري مع قوافل قفصة يوم 9 ديسمبر واولمبيك سيدي بوزيد يوم 13 من نفس الشهر.