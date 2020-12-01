اريانة: انطلاق تزويد وحدات التعليب بالزيت النباتي المدعم بداية من اليوم وعودة نسق التزويد في غضون 05 ايام

وات - اكدت مصادر من الادارة الجهوية للتجارة باريانة انطلاق تزويد وحدات التعليب بالزيت النباتي المدعم بداية من اليوم الثلاثاء، وعودة نسق التزويد في غضون 05 ايام.
وبينت ذات المصادر، ان النقص المسجل في التزود بمادة الزيت النباتي لاسيما بالمناطق الشعبية والاحياء ذات الكثافة السكانية العالية، مرده افتقار الولاية لوحدات تعليب الزيت حيث يلتجئ تجار الجملة والموزعون الى التزود عن طريق وحدات التعليب الموجودة بالولايات المجاورة وتحديدا بنزرت ومنوبة وبن عروس لضخها بمسالك التوزيع.
واضافت ان النقص تزامن مع عطلة نهاية الاسبوع حيث ارتفع الطلب على مادة الزيت النباتي، وهو ما حدى بمصالح المراقبة الاقتصادية الى تكثيف الدوريات الرقابية للتصدي للممارسات الاحتكارية والتنسيق بالتوازي مع المصالح المركزية المعنية لضمان تزويد تجار الجملة بكميات معقولة من الزيت وتامين ضخها لمستحقيها خاصة بالمناطق الشعبية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وبينت ذات المصادر، ان النقص المسجل في التزود بمادة الزيت النباتي لاسيما بالمناطق الشعبية والاحياء ذات الكثافة السكانية العالية، مرده افتقار الولاية لوحدات تعليب الزيت حيث يلتجئ تجار الجملة والموزعون الى التزود عن طريق وحدات التعليب الموجودة بالولايات المجاورة وتحديدا بنزرت ومنوبة وبن عروس لضخها بمسالك التوزيع.
واضافت ان النقص تزامن مع عطلة نهاية الاسبوع حيث ارتفع الطلب على مادة الزيت النباتي، وهو ما حدى بمصالح المراقبة الاقتصادية الى تكثيف الدوريات الرقابية للتصدي للممارسات الاحتكارية والتنسيق بالتوازي مع المصالح المركزية المعنية لضمان تزويد تجار الجملة بكميات معقولة من الزيت وتامين ضخها لمستحقيها خاصة بالمناطق الشعبية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 216082