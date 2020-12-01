اريانة: انطلاق تزويد وحدات التعليب بالزيت النباتي المدعم بداية من اليوم وعودة نسق التزويد في غضون 05 ايام

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اكدت مصادر من الادارة الجهوية للتجارة باريانة انطلاق تزويد وحدات التعليب بالزيت النباتي المدعم بداية من اليوم الثلاثاء، وعودة نسق التزويد في غضون 05 ايام.وبينت ذات المصادر، ان النقص المسجل في التزود بمادة الزيت النباتي لاسيما بالمناطق الشعبية والاحياء ذات الكثافة السكانية العالية، مرده افتقار الولاية لوحدات تعليب الزيت حيث يلتجئ تجار الجملة والموزعون الى التزود عن طريق وحدات التعليب الموجودة بالولايات المجاورة وتحديدا بنزرت ومنوبة وبن عروس لضخها بمسالك التوزيع.واضافت ان النقص تزامن مع عطلة نهاية الاسبوع حيث ارتفع الطلب على مادة الزيت النباتي، وهو ما حدى بمصالح المراقبة الاقتصادية الى تكثيف الدوريات الرقابية للتصدي للممارسات الاحتكارية والتنسيق بالتوازي مع المصالح المركزية المعنية لضمان تزويد تجار الجملة بكميات معقولة من الزيت وتامين ضخها لمستحقيها خاصة بالمناطق الشعبية.