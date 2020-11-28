معز بن شريفية افضل حارس في مسابقة رابطة ابطال افريقيا 2019-2020

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اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( كاف) الحارس الدولي للترجي الرياضي التونسي معز بن شريفية وحارس الرجاء البيضاوي انس الزميتي للفوز بلقب افضل حارس في مسابقة رابطة ابطال افريقيا 2019-2020 .وافاد الكاف في تغريدة على "تويتر" ان الحارس الدولي بن شريفية حافظ على خلو شباكه من الاهداف في خمس مقابلات من بين سبع مقابلات خاضها وتقاسم بن شريفية اللقب مع حارس الرجاء البيضاوي انس الزميتي الذي لم يقبل اي هدف في خمس مقابلات من تسع خاضها ويذكر ان الاهلي المصري توج مساء امس في القاهرة بكاس رابطة ابطال افريقيا بعد فوزه في الدور النهائي 2-1 على حساب مواطنه الزمالك.