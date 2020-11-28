معز بن شريفية افضل حارس في مسابقة رابطة ابطال افريقيا 2019-2020

وات - اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( كاف) الحارس الدولي للترجي الرياضي التونسي معز بن شريفية وحارس الرجاء البيضاوي انس الزميتي للفوز بلقب افضل حارس في مسابقة رابطة ابطال افريقيا 2019-2020 .
وافاد الكاف في تغريدة على "تويتر" ان الحارس الدولي بن شريفية حافظ على خلو شباكه من الاهداف في خمس مقابلات من بين سبع مقابلات خاضها وتقاسم بن شريفية اللقب مع حارس الرجاء البيضاوي انس الزميتي الذي لم يقبل اي هدف في خمس مقابلات من تسع خاضها ويذكر ان الاهلي المصري توج مساء امس في القاهرة بكاس رابطة ابطال افريقيا بعد فوزه في الدور النهائي 2-1 على حساب مواطنه الزمالك.
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وافاد الكاف في تغريدة على "تويتر" ان الحارس الدولي بن شريفية حافظ على خلو شباكه من الاهداف في خمس مقابلات من بين سبع مقابلات خاضها وتقاسم بن شريفية اللقب مع حارس الرجاء البيضاوي انس الزميتي الذي لم يقبل اي هدف في خمس مقابلات من تسع خاضها ويذكر ان الاهلي المصري توج مساء امس في القاهرة بكاس رابطة ابطال افريقيا بعد فوزه في الدور النهائي 2-1 على حساب مواطنه الزمالك.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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