كاس الكونفدرالية الافريقية - الاتحاد المنستيري يقطع نصف طريق التاهل للدور السادس عشر

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قطع الاتحاد المنستيري نصف طريق التاهل الى الدور السادس عشر لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم بفوزه على ضيفه فاسيل كينيما الاثيوبي بثنائية نظيفة في اطار ذهاب الدور التمهيدي مساء الجمعة على ملعب مصطفى بن جنات دون حضور الجمهور بسبب الوضع الصحي الذي فرضه تفشي فيروس كورونا.وفي اول مشاركة في تاريخه في احدى المسابقات الافريقية، كسب الاتحاد المنستيري رهان الجولة الاولى من هذه المواجهة المزدوجة امام المنافس الاثيوبي وبدا الفريق محافظا على توازنه رغم خروج اسماء بارزة خلال الميركاتو وفي مقدمتهم متوسط الميدان ياسين العمري في اتجاه النادي الافريقي ولاعب الارتكاز النيجيري موزيس اوركوما ومواطنه المهاجم انطوني اوكبوتو بعد انتقالهما للبطولة القطرية.ولم تكد تمضي اكثر من ثلاث دقائق حتى تمكن ابناء المدرب لسعد جردة من افتتاح باب التسجيل بواسطة علي العامري قبل ان يضيف فهمي بن رمضان الهدف الثاني في الدقيقة 57.وكان بامكان الاتحاد المنستيري تسجيل اهداف اخرى بالنظر للفرص التي اتيحت له خصوصا عبر الياس الجلاصي وفهمي بن رمضان غير ان غياب النجاعة امام المرمى والتركيز في اللمسة الاخيرة حالا دون ذلك.وفي المقابل كان فاسيل كينيما قاب قوسين او ادنى من تذليل الفارق في الدقيقة قبل الاخيرة من الوقع الاصلي للمباراة لولا وقوف العارضة الى جانب حارس الاتحاد المنستيري بشير بن سعيد.ر-امين