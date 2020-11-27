الكشف عن حزمة من الاتفاقيات مع دولة قطر في قطاع الشباب والرياضة والتشغيل

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كشف كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والادماج المهني يوم الجمعة بعد عشرة ايام من زيارته لدولة قطر عن حزمة من الاتفاقيات مع دولة قطر في قطاع الشباب والرياضة والتشغيل.واكد الوزير خلال لقاء اعلامي بدار الجامعات الرياضية بالعاصمة الرغبة المشتركة بين البلدين في الترفيع في عدد اليد العاملة التونسية بدولة قطر مبينا في هذا السياق انه ينتظر ان يرتفع عدد الجالية التونسية في قطر من 29 الف الى 50 الف وقد يصل العدد الى 60 الف.وتابع انه سيتم تبعا لذلك اعادة تفعيل المنصة الالكترونية في مجال الادماج المهني والتي ستتضمن عروضا محينة لحاجيات سوق الشغل القطرية من اليد العاملة الى جانب قاعدة بيانات حول الاختصاصات التونسية في مختلف المجالات لاسيما منها قطاعات التعليم والطب والتكنولوجيا.كما اعلن عن اعادة تفعيل اللجنة الفنية المشتركة التونسية القطرية في مجال التشغيل بداية من شهر ديسمبر المقبل الى جانب فتح مركز للتاشيرات خلال شهر جانفي القادم لتفادي عقود العمل الوهمية والذي تاخر بسبب جائحة كورونا.ومن جهة اخرى، اوضح كمال دقيش انه تم الاتفاق خلال اللقاء الذي جمعه بوزير الثقافة والرياضة القطري صلاح الدين بن غانم العلي على تدعيم الاستثمار خاصة في المجال الرياضي من خلال بعث وتمويل المشاريع المشتركة بين البلدين مضيفا في هذا السياق انه سيتم عرض المشاريع المقترحة من الجانب التونسي وتشجيع الشركات القطرية على الاستثمار في تونس ومزيد التنسيق مع لجنة الاستثمار لتجسيد المشاريع المقترحة على ارض الواقع.وفي اطار استعدادات قطر لاحتضان نهائيات كاس العالم لكرة القدم سنة 2022، اعلن وزير الشباب والرياضة والادماج المهني انه تم الاتفاق على ادماج الكفاءات التونسية في قطاعي التربية البدنية والتنشيط الشبابي في تنظيم هذا الحدث العالمي المرتقب مع امكانية مواصلة التجربة في قادم المحطات الرياضية الكبرى التي ستحتضنها قطر.وعلى صعيد اخر، اعرب الوزير عن امله في تخصيص مدارج خاصة بالجماهير التونسية خلال مونديال 2022.كما تم الاتفاق خلال هذه الزيارة على ان تتكفل قطر ببحث مصادر التمويل لاعادة تهيئة البنية الاساسية الرياضية في تونس من خلال العمل بالخصوص على دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وكان وزير الشباب والرياضة والادماج المهني قد رافق رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة دولة بيومين.